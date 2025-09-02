Gazze'yi işgale başlayan İsrail ordusunda kriz çıktı: Yedek askerler göreve dönmeyi reddediyor! 'Kırılma noktasına geldik'

Haberin Devamı

İsrail'de bir askerin cansız bedeninin ülkenin kuzeyindeki bir üste bulunduğu duyuruldu. Olaya ilişkin İsrail basınına bilgi veren bir ordu yetkilisi, söz konusu olayla birlikte yıl başından bu yana intihar eden asker sayısının 18'e ulaştığını dile getirdi.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada ise askeri polisin Golani Tugayı'na mensup askerin ölümüne ilişkin soruşturma başlattığı kaydedildi.

İSRAİL ORDUSU İNTİHARLARI ÖRTBAS ETMEYE ÇALIŞIYOR

Basına yansıyan intihar vakalarına ilişkin haberler büyük yankı uyandırmaya devam ederken ordu yetkilileri, giderek artan intiharlara ilişkin açıklama yapmaktan kaçınıyor.

İsrail ordusu, askerlerin bozulan ruh sağlığına ilişkin psikolojik destek programı başlatmıştı. Bu kapsamda İsrailli Duygusal İlk Yardım Servisi'nden (ERAN) yapılan açıklamada, haziran ayında 6 binden fazla İsrail askerinin, psikolojik destek için başvuruda bulunduğu ifade edilmişti.

Haberin Devamı

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, 17 Temmuz'da düzenlediği basın toplantısında, ordudaki intihar vakalarına ilişkin soruya, "olayları inceledikleri ve araştırdıkları" şeklinde cevap vermişti. Sözcü, 2025 yılına ait intihar sayılarını açıklamaktan ise kaçınmıştı.

Filistinliler, İsrail ordusunun Gazze kentindeki bir mahalleye düzenlediği saldırının ardından hayatta kalanları arıyor.

60 BİN YEDEK ASKER SİLAH ALTINA ALINACAK

İsrail basınındaki haberlere göre, İsrail ordusu Gazze kentini işgal için başlattığı saldırılar kapsamında yarın 60 bin yedek askeri kademeli olarak silah altına almaya başlayacak. Ordu, ilk etapta 15 bin askerden oluşan beş yedek tugayı Gazze kentini işgal hazırlıkları kapsamında göreve çağıracak.

Bir askeri yetkili, Gazze'ye saldırılarda sadece zorunlu hizmetteki askerlerin görev alacağını aktararak, yedek askerlerin 3 ya da 4 gün sürecek bir eğitime tabi tutulacağını belirtti. Yedek askerlerin ise büyük ölçüde Suriye, Lübnan ve Batı Şeria’da konuşlanacağı ifade edildi.

Haberin Devamı

Konuya yakın kaynaklar, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’in, personel sıkıntısı nedeniyle Gazze’nin tamamen işgaline karşı çıktığına dikkat çekti.

İsrail ordusunun 162’nci Tümeni'nin Gazze kentini kuzeyden kuşatmaya başladığı, 99’uncu Tümen'in ise ilerleyen günlerde Zeytun ve Sabra mahallelerini işgale başlayacağı da kaydedildi.

YEDEK ASKERLER GÖREVE DÖNMEYİ REDDEDİYOR

İsrail ordusu, Gazze Şehri’ne yönelik operasyon öncesinde yeterli sayıda yedek asker bulmakta güçlük çekiyor. Kaynaklar, ordudaki yedek asker krizinin aylardır sürdüğünü belirtti.

İsrailli komutanlar, göreve hazır insan sayısının yetersizliği nedeniyle farklı yollara başvurmaya başladı. Bir komutanın İsrailli üniversite öğrencilerine yönelik bir WhatsApp grubunda paylaştığı mesajda, “11 eylül’de başlayacak 70 günlük bir operasyon için çoğunlukla sağlık görevlileri ve keskin nişancılardan oluşan muharip askerler arıyorum. İlgilenen yedek askerler varsa lütfen bana özelden mesaj atın” ifadeleri yer aldı.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Trump yönetiminin Gazzelileri yollama planı: 5 bin dolar teşvik 4 yıllık kira Haberi görüntüle

'KIRILMA NOKTASINA GELDİK'

The Wall Street Journal’a (WSJ) konuşan 30’dan fazla asker ve subay, uzun süredir süren görevler nedeniyle "kırılma noktasına geldiklerini" dile getirdi. Gazze’de planlanan yeni operasyon için yaklaşık 60 bin yedek askerin göreve çağrıldığı bildirildi.

Hamas’ın 7 ekim 2023’teki saldırısının ardından birçok yedek asker gönüllü olarak cepheye katılmıştı. Ancak savaşın uzaması ve tekrar tekrar göreve çağrılmalar, askerlere göre motivasyonu zayıflattı.

İsrail askerleri, Gazze'de esir alınan elleri ve gözleri bağlı Filistinlileri kamyonla hapishaneye naklediyor.

ASKERLERİN 'İNSANLAR BOŞ YERE ÖLÜYOR' TEPKİSİ

Haberin Devamı

Bazı İsrail askerleri, insanların boş yere öldüğü görüşünü dile getirmeye başladı. İddiaya göre, saldırıların siyasi nedenlerle sürdüğü düşüncesi de askerler arasında yayıldı.

Askerlerin aileleri de uzun süreli ayrılıklardan etkilendi. Çoğu erkek, eşlerini ve çocuklarını aylarca yalnız bırakmak zorunda kaldı. Uzmanlara göre, bu durum askerler üzerinde psikolojik baskı oluşturdu. Yedek askerler ayrıca hükümetin aşırı Ortodoks azınlığı askerlikten muaf tutmasına tepki gösterdi.

Konuya ilişkin yaptığı açıklamada iddialara değinmeyen İsrail ordusu ise hazırlıkların devam ettiğini ve yedek askerlerin operasyonların başarısı için kritik rol oynadığını söylemekle yetindi.