×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Gazze’yi desteklediğim için Hollywood’dan kovuldum

Güncelleme Tarihi:

#Susan Sarandon#Goya Ödülleri#Hollywood
Gazze’yi desteklediğim için Hollywood’dan kovuldum
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2026 07:00

İSPANYA’nın en önemli sinema ödülleri olan Goya’da Uluslararası Goya Ödülü’ne layık görülen ABD’li aktris Susan Sarandon, Gazze’ye destek vermesinden dolayı, ülkesinde film çekmesinin engellendiğini söyledi.

Haberin Devamı

Barcelona kentinde düzenlenecek Goya Ödülleri galası öncesinde basın toplantısında konuşan Sarandon, bu zamana kadar Filistin’e verdiği desteği bir kez ve daha yüksek sesle dile getirdi. “Gazze lehine konuşmam, ABD’de film çekmemi engelledi.” diyen ünlü aktris, Filistin’e destek verenlerin ABD’de baskıya uğradığını aktardı. Geçen yıl 1 Kasım’da Gazze için bir gösteriye katıldığını anlatan Sarandon, “Sesimi yükselttiğim için menajerim beni kovdu. Hatta televizyona çıkmam bile yasaklandı. Hiçbir filmde oynayamadım, Hollywood ile ilgili hiçbir şeyde yer alamadım” şeklinde konuştu.

Sarandon, Filistin’e verdiği destek nedeniyle İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’i, “tarihin doğru tarafında olduğu için” tebrik etti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Susan Sarandon#Goya Ödülleri#Hollywood

BAKMADAN GEÇME!