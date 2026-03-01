Gazze’yi desteklediğim için Hollywood’dan kovuldum

Haberin Devamı

Barcelona kentinde düzenlenecek Goya Ödülleri galası öncesinde basın toplantısında konuşan Sarandon, bu zamana kadar Filistin’e verdiği desteği bir kez ve daha yüksek sesle dile getirdi. “Gazze lehine konuşmam, ABD’de film çekmemi engelledi.” diyen ünlü aktris, Filistin’e destek verenlerin ABD’de baskıya uğradığını aktardı. Geçen yıl 1 Kasım’da Gazze için bir gösteriye katıldığını anlatan Sarandon, “Sesimi yükselttiğim için menajerim beni kovdu. Hatta televizyona çıkmam bile yasaklandı. Hiçbir filmde oynayamadım, Hollywood ile ilgili hiçbir şeyde yer alamadım” şeklinde konuştu.

Sarandon, Filistin’e verdiği destek nedeniyle İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’i, “tarihin doğru tarafında olduğu için” tebrik etti.