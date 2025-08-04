Gazze'ye yeni saldırı hazırlığı: Netanyahu 3 ana hedefi duyurdu! 'Gideon'un Savaş Arabaları başarısız oldu'

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İsrail medyasında yer alan haberlerde, ordunun Gazze Şeridi'nde işgali genişletmek ve kalıcı hale getirmek için 17 Mayıs’ta uygulamaya başladığı "Gideon'un Savaş Arabaları" saldırısının hedeflerine ulaşamadığı belirtilerek, rehinelerin geri alınamaması ve Hamas'ın tasfiye edilememesi nedeniyle bu saldırıların başarısız olduğu ifade edildi.

İsrail’in Yediot Ahronot gazetesi, İsrail ordusunun insani felakete sürüklediği Gazze Şeridi'ne saldırıların genişletilmesi yönünde hazırlıkların yapıldığını öne sürdü. Ordunun hazırladığı geniş kapsamlı "aşamalı saldırı planı" çerçevesinde, pek çok kez yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı mülteci kampları da dahil olmak üzere "hassas bölgelerin" kara saldırılarıyla hedef alınacağı belirtildi.

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İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 9 bin 440 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 37 bin 986 kişinin yaralandığı ifade edildi. İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 60 bin 933'e, yaralıların sayısının 150 bin 27'ye ulaştığı bildirildi.

ORDU VE HÜKÜMET ÜYELERİ ARASINDA GÖRÜŞ AYRILIKLARI

İsrail ordusunun şimdiye kadar söz konusu bölgelere esirlerin varlığı nedeniyle kara saldırıları düzenlemekten kaçındığı iddia edilirken, İsrail kabinesinin planı bu hafta görüşeceği ifade edildi. İsrail hükümetinde Gazze’den çekilme ve savaşın sonlandırılması konularında görüş ayrılıkları derinleşirken, muhalefet ve rehinelerin aileleri Netanyahu’yu kasıtlı olarak anlaşmaları engellemekle suçladı.

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Hamas ise tüm esirlerin serbest bırakılmasına hazır olduğunu ancak bunun, saldırıların sona erdirilmesi ve Gazze’den tamamen çekilme şartlarına bağlı olduğunu vurguladı.

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YENİ SALDIRILARA ZEMİN HAZIRLAMAK İSTİYOR

Haberde, neredeyse dört aydır süren saldırıların ardından ordu içinde ve siyasi düzeyde derin görüş ayrılıklarının yaşandığı, Netanyahu’nun ise insani yardım hamlesini Gazze kenti ve el-Mevasi bölgesine yönelik yeni saldırıları meşrulaştırmak için kullanmak istediği belirtildi.

İsrail ordusunun bazı birlikleri Gazze’den geri çekilirken, hükümetin insani yardımlara izin verme kararına ordu içinde itirazlar olduğu, askeri kaynakların bu durumun askeri baskıyı azaltabileceğini belirttiği bildirildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü soykırımda 31 Temmuz itibarıyla yaşamını yitiren 60 bin 199 Filistinliden 18 bin 430'unun çocuk olduğu, bunun da hayatını kaybedenlerin yüzde 30,8'ini oluşturduğu kaydedildi.

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3 ANA HEDEFİ DUYURDU

Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bugün gerçekleştirdiği hükümet toplantısında Gazze'deki savaşla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Başbakan, İsrail Savunma Kuvvetleri'ne Gazze operasyonunun üç temel hedefini nasıl gerçekleştirecekleri konusunda talimat vermek üzere güvenlik kabinesini toplayacağını belirtti.

Netanyahu savaşın hedeflerini "Hamas'ı yenmek, rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak ve Gazze'nin İsrail için bir tehdit unsuru olmaktan çıkarılması" olarak sıraladı.

İsrail’in 2 Mart’tan bu yana yardım geçişlerini tamamen engellediği ve Gazze’ye yönelik ablukayı daha da sertleştirdiği hatırlatılırken, Gazze'deki hükümet yetkilileri, son sekiz günde sadece 674 yardım tırının girişine izin verildiğini ve bunun bölgenin günlük minimum ihtiyacının yalnızca yüzde 14’ünü karşıladığını açıkladı.