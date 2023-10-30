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Gazze’ye yardım yetmiyor

Güncelleme Tarihi:

#Gazze#BM#Birleşmiş Milletler
Gazze’ye yardım yetmiyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2023 07:00

2 milyondan fazla insanın açlık ve susuzlukla mücadele ettiği Gazze’ye yardım ulaşması geciktikçe bölgede tansiyon yükseliyor. Çaresizlik içindeki Gazzelilerin BM’nin yardım depolarına girerek gıda malzemelerini aldığı bildiriliyor.

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YOĞUN bombardıman ve abluka altındaki Gazze’de temel ihtiyaç, gıda ve sağlık malzemelerine olan ihtiyaç kritik düzeyde kalmaya devam etmesi, savaş yıkımının hâkim olduğu bölgede kamu düzeninin bozulmasına neden oluyor. Gazzelilerin Birleşmiş Milletler’e ait yardım depolarına girerek gıda malzemelerini topladığı yönünde haberler geliyor.

‘KAMU DÜZENİ BOZULUYOR’

BM Filistin Mülteci Örgütü (UNRWA) Gazzelilerin yardım malzemesi depolarına ve dağıtım merkezlerine girerek temel ihtiyaç malzemelerini yağmalamaya başladığını açıkladı. UNRWA’nın Gazze Şeridi Direktörü Thomas White, yaptığı açıklamada, “Bu, üç hafta süren savaş ve Gazze’deki sıkı kuşatmanın ardından kamu düzeninin bozulmaya başladığının endişe verici bir işareti” dedi. White, “İnsanlar korkuyor, hayal kırıklığına uğruyor ve çaresiz kalıyor. Telefon ve internet iletişim hatlarının kesilmesi gerginlik ve korkuyu daha da arttırıyor” şeklinde konuştu.

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Gazze’ye yardım yetmiyor

Haftalardır temel ihtiyaç maddelerine ulaşamayan Gazzeliler, BM depolarına girdi.

MİKTAR ARTACAK

Öte yandan İsrail ordusu dün yaptığı açıklamayla bölgeye girecek yardımların miktarının arttırılacağını duyurdu. İsrail ordu yetkilisi Albay Elad Goren, BM, ABD ve Mısır ile Gazze’ye insani yardımların ulaştırılması için ortak mekanizma kurulduğunu açıkladı. Gazze’de yeteri kadar su, elektrik ve tıbbi malzeme bulunduğunu iddia eden İsrailli yetkili, bölgede gıda kıtlığı yaşandığını da reddetti. Goren, bölgeye girecek yardım kamyonlarının sayısında “ciddi oranda artış” olacağını söylerken net bir sayı paylaşmadı. Savaşın başladığı 7 Ekim’den bu yana, Mısır kontrolündeki Refah sınır kapısından kuşatma altındaki bölgeye 87 yardım kamyonu girdi.

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#Gazze#BM#Birleşmiş Milletler

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