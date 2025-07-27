Gazze'ye yardım için yola çıkan Hanzala gemisine İsrail'in müdahalesinin başladığı duyuruldu

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İsrail saldırısı ve ablukası altındaki Gazze'ye insani yardım ulaştırma amacındaki Özgürlük Filosu Koalisyonunun (Freedom Flotilla Coalition-FFC) "Hanzala" gemisinde bulunan Fransız Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Emma Fourreau, gemiye müdahalenin başladığını belirterek, "İsrail ordusu burada. Yakında görüşürüz. Soykırıma son verin." ifadelerini kullandı.

Hanzala gemisi yolcularından Fourreau, X hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail ordusu burada. Yakında görüşürüz. Soykırıma son verin." diyerek gemiye müdahalenin başladığını duyurdu.

Fourreau, gemidekilerin telefonlarını denize attığını belirtti.

FFC'nin Hanzala gemisinin takibi için başlattığı Youtube canlı yayınında, İsrail askerlerinin güverteye çıktığı ve gemideki yolcuların ellerini havaya kaldırdığı görüldü.

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Özgürlük Filosu Koalisyonu Whatsapp kanalından yapılan açıklamada ise İsrail askerlerinin güvenlik kameralarını indirdiği belirtildi.

HANZALA GEMİSİNDEKİ ROMANO'DAN "FİLİSTİNLİLER YALNIZ DEĞİL" MESAJI

ABD-Fransa vatandaşı Frank Romano, gemiden yaptığı açıklamada, morallerinin yüksek olduğunu ve tüm ekibin birlik içinde hareket ettiğini belirtti.

İsrail ordusunun daha önce aynı amaçla yola çıkan Madleen gemisine el koyduğu noktayı geçtiklerini dile getiren Romano, "Özellikle Gazze'deki çocuklar için oyuncak, yiyecek, su ve ilaç getiriyoruz." ifadesini kullandı.

Gazze'deki durumun korkunç olduğunu belirten Romano, Gazze halkının yalnız olmadığını, Filistinlilerin İsrail'e karşı mücadelesine ve Gazze'deki soykırımın ele alınmasına yardımcı olmak istediklerini söyledi.

Romano, "Varlığımızın Gazze halkının moral bulmasına yardımcı olacağına inanıyoruz çünkü dünyanın onları terk ettiğini düşünüyorlar. Ancak Gazze halkı terk edilmedi, biz onlar için geliyoruz." dedi.

Hanzala'da bulunan bir diğer aktivist Vigdis Bjorvand da gemiden yaptığı açıklamada, Filistin halkının 1948'den beri acı çektiğini söyledi.

Dünya genelinde gençlerin Gazze için seslerini çıkardığını belirten Bjorvand, "(Umarım) İsrail başarısız olacak ve Filistin yaşayacak. Özgür Filistin." diye konuştu.

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HANZALA GEMİSİ

Hanzala gemisi, İtalya'nın Syracusa Limanı'ndan 13 Temmuz'da hareket etmiş ancak teknik bazı ihtiyaçların giderilmesi için 15 Temmuz'dan 20 Temmuz'a kadar Gallipoli Limanı'nda son hazırlıkları tamamlamıştı.

20 Temmuz'da yola çıkan gemide 21 aktivist bulunduğu bilgisi verilmişti.

Gazze'de kıtlık son haftalarda daha da vahim bir boyuta ulaştı. Sosyal medyada yayılan görüntülerde, açlıktan kemikleri belirginleşen, baygınlık geçiren ve yürüyecek hali kalmayan insanlar dikkati çekiyor.