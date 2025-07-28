Gazze'ye paraşütle yardım malzemesi indirildi

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İsrail'in saldırısı ve ambargosu altındaki Gazze Şeridi'ne havadan paraşütle insani yardım malzemesi indirilmeye ikinci gününde de devam ediliyor. Yardım malzemeleri Gazze Şeridi'nin merkezinden görüntülendi.

Ürdün Silahlı Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) katılımıyla Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerine iki yeni hava yardımı gerçekleştirildiği duyuruldu. Hava yardımlarının, Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne ve BAE Hava Kuvvetleri’ne ait 2 adet C-130 tipi uçakla yapıldığı belirtilen açıklamada, bölgeye toplamda 17 ton gıda ve temel ihtiyaç malzemesi taşındığı belirtildi. Operasyonun, Ürdün Haşimi Yardım Kuruluşu ile iş birliği içinde yürütüldüğü aktarılan açıklamada, "Hava yardımları, Gazze Şeridi’ndeki insani acıları hafifletme ve temel ihtiyaçları karşılama amacı taşımaktadır" denildi.

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Ürdün Silahlı Kuvvetleri, İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne toplam 396 hava yardımı yapıldığını, bunlardan 268’inin "dost ülkelerle" iş birliği içinde gerçekleştirildiğini açıkladı.

Gazze Şeridi’nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah kentinin batısına, askeri kargo uçakları tarafından havadan insani yardım malzemeleri bırakıldı. Yardım kolileri, bölgede toplanan siviller tarafından yerden teslim alındı.

YEMEK DAĞITILDI

İsrail’in Gazze Şeridi’ne uyguladığı abluka ve devam eden saldırılar nedeniyle gıdaya erişimde zorluk yaşayan Filistinlilere, bir hayır kurumu tarafından yemek dağıtımı yapıldı.

Gazze kentinde gerçekleşen dağıtım sırasında yoğunluk oluştu.