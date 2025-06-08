Gazze'ye insani yardım taşıyan Madleen yoluna devam ediyor: İsrail tehdit etti!

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Katz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dünyaca ünlü iklim aktivisti Greta Thunberg'in aralarında yer aldığı 12 kişiyle Gazze'ye yönelik İsrail'in ambargosunu aşmak amacıyla Mısır kara sularında ilerleyen insani yardım yüklü Madleen gemisini tehdit etti.

Savunma Bakanı, İsrail'in Gazze'deki ablukayı kırmayı amaçlayan her türlü girişime "deniz, hava ve karada harekete geçeceğini" bildirdi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve deniz kuvvetleri komutanlarıyla yaptığı görüşmenin fotoğrafını paylaşan Katz, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail ordusuna Madleen nefret filosunun Gazze'ye ulaşmasını engellemek için ne gerekiyorsa yapmaları yönünde talimat verdim. Yahudi karşıtı (antisemitik) Greta ve Hamas propaganda sözcülerine açıkça söylüyorum: Geri dönün, çünkü Gazze'ye ulaşmayacaksınız."

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İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, yaptığı basın açıklamasında, İsrail saldırıları altında açlıkla boğuşan Gazze'deki Filistinlilere insani yardım taşıyan gemiye karşı harekete geçmek için hazırlık yaptıklarını söylemişti.

MADLEEN ABLUKAYI AŞMAK İÇİN İLERLİYOR

Özgürlük Filosu Koalisyonu isimli sivil toplum kuruluşunun, Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik "Madleen" yelkenlisi, 1 Haziran'da Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.

Yelkenlide, aralarında İsveçli aktivist Greta Thunberg ve İrlandalı aktör Liam Cunningham'ın de olduğu 12 kişi bulunuyor. Yelkenli şu sıralarda Mısır kara sularında ilerliyor.

TÜRK AKTİVİST İNTERNET KARARTMASINI DUYURDU

Madleen yelkenlisinde bulunan FFC Basın Koordinatörü ve insan hakları aktivisti Yasemin Acar, yelkenlideki son duruma ilişkin açıklamalar yaptı.

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İsrail basınında donanma gemilerinin "Madleen" yelkenlisine müdahale için gönderildiğine ilişkin haberlere işaret eden Acar, "Karadaki ekibimiz tarafından bize yönelik internet karatmasının resmen başladığına dair bilgilendirildik. Ve bunu bağlantımızdaki kesintilerle görebiliyoruz, çünkü (internet) çok yavaşladı" dedi.

Gazze'den 160 deniz mili uzaklıkta olduklarını ve her an dünyayla irtibatlarının kopabileceği riskine işaret eden Acar, şu an Gazze topraklarına doğru giden uluslararası sularda olduklarını vurguladı.

'İSRAİL BİZE ŞİDDET UYGULARSA YENİ BİR SAVAŞ SUÇU OLUR'

İsrail donanma güçlerinin Gazze halkına yardım taşıyan Madleen gemisine yönelik olası müdahalesine ilişkin "Gazze topraklarına doğru giden uluslararası sulardayız. Eğer bize bir şey olursa, yani İsrail güçleri yardım taşıyan insani misyona şiddet uygularsa, bu yeni bir savaş suçu olur, çünkü biz onların topraklarında değiliz." diye konuştu.

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İsrail'in daha önce de Gazze'deki ablukayı kırmayı ve insani yardım götürmeyi hedefleyen gemileri hedef aldığını vurgulayan Acar, Mavi Marmara'ya 2010'da uluslararası sularda gerçekleştirilen 10 kişinin yaşamını yitirdiği saldırı ve Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun Vicdan gemisine Malta açıklarında 2 Mayıs'ta düzenlenen insansız hava aracı saldırısını hatırlattı.

EN KRİTİK 24 SAAT

FFC Basın Koordinatörü Yasemin Acar, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ndeki halka insani yardım ulaştırmak için 8 gündür denizde seyrettiklerini belirterek, "Önümüzdeki 24 saat çok kritik" dedi.

Herhangi bir İsrail müdahalesi olmaması durumunda planlarının yarın sabah Gazze'ye ulaşmak olduğunu belirten Acar, İsrail'in insani yardım gemisiyle doğrudan veya dolaylı olarak henüz irtibat kurmadığını belirtti.

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Aralarında İsveçli aktivist Greta Thunberg ve İrlandalı aktör Liam Cunningham'in de olduğu 12 kişilik ekibin moralinin yüksek olduğunu vurgulayan Acar, "Madleen gemisi İsrail'e karşı küresel bir ayaklanmanın sadece küçük bir parçası" açıklamasını yaptı.

Uluslararası kamuoyu ve ülkelerin İsrail'in Gazze'ye düzenlediği şiddetli saldırılara ve uyguladığı ablukaya ses çıkarmadığına işaret eden Acar, "Aslında politikacıların Gazze için yapması gerekeni Madleen yelkenlisiyle yapmayı hedeflediklerini" belirterek "Biz silah taşımıyoruz. Şiddet aramıyoruz. Bizim tek isteğimiz, dünyanın bu konuda sessiz kalmaması" ifadelerini kullandı.

Acar, amaçlarının "Gazze'ye uygulanan yasadışı ablukayı kaldırılması ve taşıdıkları insani yardımların açlıkla boğuşan Filistin halkına ulaştırılması olduğunu" vurguladı.

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İSRAİL BASININDAN SINIR DIŞI PLANI İDDİASI

İsrail basını, ordunun, Gazze'ye yardım götürmek üzere yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonuna (Freedom Flotilla Coalition-FFF) ait Madleen gemisine Gazze’ye ulaşmadan müdahale etmeyi, Aşdod Limanı’na çekmeyi ve gemideki aktivistleri sınır dışı etmeyi planladığını öne sürdü.

İsrail televizyonu Kanal 12’nin haberine göre, ordu, gemiyi Gazze kıyılarına ulaşmadan durdurmak için hazırlık yaptı. Ordunun, Madleen gemisine Gazze’ye ulaşmadan müdahale etmeyi, Aşdod Limanı’na çekmeyi ve gemideki aktivistleri sınır dışı etmeyi planladığı belirtildi.

CONSCIENCE İHA İLE VURULMUŞTU

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sona erdirmek için dünyanın çeşitli yerlerinden kampanya ve inisiyatiflerin bir araya gelmesiyle oluşturulan ve olası tehlikelere karşı gizli tutulan Özgürlük Filosu Koalisyonunun "Conscience" gemisi Malta açıklarında 2 Mayıs'ta yerel saatle 00.23'te insansız hava araçlarının saldırısına uğramıştı.