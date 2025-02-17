Gazze’ye girişten vurgun yapmışlar! Mısır sınırında rüşvet iddiası

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Middle East Eye’ın (MEE) haberine göre 19 Ocak’ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından Mısır sınırındaki Refah kapısından Gazze’ye mal ve yardım taşıyan kamyonların girişi, Mısırlı iş insanı ve politikacı İbrahim el-Organi tarafından kontrol ediyor. Mısır ve Filistin kaynakları, Gazze Şeridi’ne insani yardım getirme çabalarının, ticari kamyonların girişine uygulanan fahiş ücretler ve Organi’nin şirketlerine hangi kamyonların şeride gireceğini belirleme yetkisi verilmesi nedeniyle zora girdiğini söyledi.

YARDIMLAR YAĞMALANIYOR

MEE’ye konuşan Refah sınır kapısından kaynaklar, Organi ile bağlantılı ‘Sons of Sinai’ ve ‘Golden Eagle’ isimli şirketlerin yardım teslimatlarıyla ilgili tüm operasyonları devraldığını ve Mısır Kızılayı’nı tamamen devre dışı bıraktığını söyledi. Kaynaklara göre şirketler, Gazze’ye mal taşıyan ticari kamyonlardan “geçiş önceliği için” 20 bin dolar rüşvet talep ediyor. Rüşvetler sebebiyle Gazze’de satılan malların fiyatları yükselmeye devam ediyor. İnsani yardım taşıyan kamyonlar ise bölgeye girmeden önce haraç ödemek zorunda kalıyor ya da yağmalanıyor. Organi’nin adı ilk olarak geçen sene savaştan kaçmaya çalışan Gazzelilerden Mısır’a geçişler için günde 2 milyon dolar kazandığı yönündeki haberlerle duyulmuştu.