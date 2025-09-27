Gazze’ye Blair planı iddiası

Haberin Devamı

İSRAİL’in yaklaşık iki yıldır işgal ve soykırım politikası uyguladığı Gazze Şeridi’nde savaşın ardından ne olacağıyla ilgili tartışmalar sürerken, İngiltere’nin eski Başbakanı Tony Blair’ın, bölgede geçiş yönetimi liderliği konusunda görüşmeler yaptığı iddia edildi. İsrail medyasında yer alan haberlerde ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin de Blair’in başlangıçta Batı Şeria’daki Filistin Yönetimi’nin doğrudan katılımı olmaksızın Gazze Şeridi’nin geçici yönetimine başkanlık etmesini öngören bir planı desteklediği aktarıldı.

5 YILLIK GEÇİŞ YÖNETİMİ

The Economist dergisi ve İsrail medyasında yer alan haberlere göre, plan; Blair’in Gazze Uluslararası Geçiş Yönetimi (GITA) adlı bir kurumun başına geçmesini öngörüyor. Bu kurum, beş yıl boyunca Gazze’nin “en yüksek siyasi ve hukuki otoritesi” olmak için BM’den yetki isteyecek. Kabul edilirse, Blair’in 25 kişilik bir sekretaryası ve Gazze’nin yönetimini denetleyecek yedi kişilik bir kurulu olacak. Haaretz ve Times of Israel gazetelerinin haberlerine göre, Doğu Timor ve Kosova’da kullanılan geçiş modellerine benzetilen planın nihai hedefi, “Filistin topraklarını yeniden Filistin Yönetimi altında birleştirmek” olacak. GITA, başlangıçta Mısır’ın El-Ariş kentinde konuşlanacak, ardından BM onaylı çok uluslu Arap gücü eşliğinde Gazze’ye geçecek. Filistinliler bölgeyi terk etmek zorunda bırakılmayacak.



Blair’ın son aylarda ABD Başkanı Trump’ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump’ın damadı Jared Kushner ile Gazze konulu toplantılara katıldığı biliniyordu.

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları devam ederken, bir yandan da bölgenin savaş sonrası akıbetiyle ilgili formül arayışları sürüyor.

HAMAS: TESLİM OLMAYIZ

Söz konusu planların en kilit maddesi olarak Hamas’ın silah bırakması veya varlığını devam ettirmemesi gösterilirken Filistinli örgütün bu konuda direnişi sürüyor. İsrail’in Katar’ın başkenti Doha’da hedef aldığı ancak saldırıdan sağ kurtulan Hamas yetkilisi Gazi Hamad, CNN’e yaptığı açıklamalarda “Asla teslim olmayacağız” diyerek Tel Aviv’in beklentisine yanıt vermeyeceklerini ifade etti. Filistinli yetkili, “Hamas’ın silahlı kanadı, işgal güçlerine karşı koyan meşru ve yasal bir silahtır” diye konuştu.