Gazze’nin ‘Vicdan’ı Malta’da vuruldu

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Gazze Şeridi’ne yardım götürmek için Tunus’tan yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu’na (FFC) ait Palau bandıralı The Conscience (Vicdan) yardım gemisi Malta açıklarında kime ait olduğu bilinmeyen iki dron tarafından vurularak durduruldu. Önceki gece yarısı 00.23 sularında Malta’nın karasularının hemen dışında, kıyıya 24 kilometre mesafede gerçekleşen saldırı ile geminin elektrik sistemi ve jeneratörünün bulunduğu ön kısım zarar gördü. Bombaların düştüğü alanda büyük bir delik açılırken gemide hem yangın çıktı hem de batma tehlikesi yaşandı. Saldırı sırasında gemide aralarında Türkiye’nin de olduğu farklı ülkelerden 30 aktivistin bulunduğu belirtildi.

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Saldırı öncesi Malta’da gemiye binmek için hazırlık yapan koalisyonun basın sözcüsü Yasemin Acar, gemide bulunan aktivist Beheşti İsmail Songür ve koalisyonun parçası olan Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği’nin Medya Sorumlusu Kubilay Karadeniz saldırıya dair tüm ayrıntıları Hürriyet’e anlattı.

‘SALDIRI PLANLIYDI’

Geminin 2-3 gün önce Tunus’tan yola çıktığını söyleyen Yasemin Acar, saldırıdan sadece saatler önce, gemi hâlâ Malta açıklarındayken; bazı ülkelerin baskısıyla Palau’nun gemideki bayrağını geri çekme kararı aldığını aktardı. Bunun normal bir şey olmadığını vurgulayan Acar, “Dron saldırısı planlıydı ve önceden biliniyordu, o yüzden bu kararın alındığını düşünüyorum” diye konuştu. Acar, kasıtlı bir şekilde jeneratörün hedef alındığını, haberleşme sistemi zarar gördüğü için gemideki aktivistlerle iletişim kuramadıklarını ifade etti. Saldırı haberini aldıklarında şoke olduklarını ifade eden Acar, “Gemiye müdahale edileceğini tahmin ediyorduk ama bunun İsrail’e yaklaştığımızda yapılacağını düşünüyorduk. Avrupa’da böyle bir saldırıyı asla beklemiyorduk. Saldırıyı kimse üstlenmiyor. Bize kimin, hangi drone ve bombalarla saldırdığını bilmek istemiyoruz” diye konuştu.

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YARDIM ANLAŞMAZLIĞI

Saldırının üzerinden saatler geçmesine rağmen gemideki insanlar için yardım gönderilmediğinin altını çizen Acar, kendi imkânlarıyla bir bot aracılığıyla gemiye ulaştıklarını, bölgedeki hiçbir ülkenin gemideki personeli kurtarma girişiminde bulunmadığını aktardı. Malta basını ise iddiaların aksine saldırının hemen ardından gemiye müdahale edildiğini, yangının söndürüldüğünü yazdı. Times of Malta internet sitesi ise gemideki 30 kişinin Malta’ya ait römorköre binerek gemiyi terk etmeyi reddettiğini ileri sürdü.

DIŞİŞLERİ’NDEN TEPKİ GELDİ

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli de saldırıyı kınayan bir açıklama yaptı. Gemideki Türk vatandaşlarının güvenli bir konuma nakli için Malta makamlarıyla temasta olunduğunu bildiren Keçeli, “Sivil bir gemiye yönelik olan ve uluslararası sularda seyrüsefer serbestisini ve deniz güvenliğini tehdit eden bu saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz” ifadelerini kullandı. Saldırının arkasında İsrail’in olabileceği iddialarına işaret eden Keçeli, faillerin bulunması ve adalet önüne çıkarılması için çalışmalar yapılacağını belirtti.

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GEMİDEKİ TÜRK AKTİVİST: İSRAİL KARARTMA UYGULADI

Saldırı esnasında Vicdan gemisinde bulunan Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği Başkanı Beheşti İsmail Songür, saldırı sonrası X hesabından yaptığı paylaşımda gemideki son durumu anlattı. Gemideki yangını dört saatte söndürebildiklerini ifade eden Songür, “Malta makamları acil yardım çağrımıza cevap vermiyor. Dünyanın tüm vicdanlı insanları, İsrail elçiliklerine yürüyün. Eğer buradan sağ çıkamazsak herkese hakkım helaldir. Sağ çıkarsak ablukayı kırmak için yeni gemilerin hazırlığında olacağız” ifadelerini kullandı. Hürriyet’e de konuşan Songür, geminin internet ve uydu sistemlerine İsrail tarafından karartma yapıldığını belirtti ve çok kısıtlı bir şekilde internete zorlukla ulaşabildiklerini söyledi.

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ANKARA DEVREDE

- Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği’nin medya sorumlusu Kubilay Karadeniz, gemide 6 Türk aktivistin yer aldığı bilgisini paylaştı. Koalisyon yetkililerinin dün gün içinde avukatlarla birlikte gemiye ulaştığını, izlenecek hukuki süreç için bir ön rapor hazırlığında olduklarını açıkladı. Türk Dışişleri Bakanlığı’nın da saldırı sonrası sürece dahil olduğunu ifade eden Karadeniz, geminin; içindeki aktivistlerle birlikte bölgeye kıyısı olan bir ülkeye çekilmesine dair görüşmelerin sürdüğünü aktardı. Malta’nın gemiyi ve aktivistleri kabul etme noktasında sıcak olmadığını dile getiren Karadeniz, Tunus ve Libya’yı işaret etti.

OLAĞAN ŞÜPHELİ İSRAİL

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-Gazze rotasındaki yardım gemisine saldırının olağan şüphelisi olan İsrail’den olaya dair açıklama gelmedi. Yedioth Ahronoth gazetesinin askeri muhabiri Yossi Yehoshua, geminin Hamas ile ilişkili olduğunun düşünüldüğünü söyledi.CNN’in haberine göre de geminin saldırıya uğramasından saatler önce bir İsrail askeri uçağının Malta üzerinde uçtuğu bildirildi. İsrail’den yola çıkan uçağın bir süre alçak irtifada uçtuğu gözlemlendi. Uçak yedi saat sonra İsrail’e döndü.