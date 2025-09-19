Gazze'nin son yaşam hatları çökmek üzere: İsrail ordusu kent merkezine ilerleyişini sürdürüyor... Siviller kuşatma altında

Haberin Devamı

İsrail güçleri, kuzeybatı ve güneydoğu cephelerinden düzenledikleri taarruzla şehir merkezindeki sivil nüfusu kuşatma altına aldı. İsrail ordusunun insanları ortada sıkıştırarak batıdaki el-Raşid sahil yoluna doğru ittiği bildirildi.

Nuseyrat'tan bir yetkili, aşırı kalabalık mahallelere düzenlenen saldırıların büyük bir korku ve paniğe sebep olduğunu ifade etti. Yetkili, insanların hayatlarını kurtarmak için kaçtığını ve bölgede büyük bir hareketlilik yaşandığını dile getirdi.

Gazzeliler, insansız hava araçları (İHA) ve savaş uçaklarıyla gerçekleştirilen hava saldırılarının yanı sıra, patlayıcı yüklü uzaktan kumandalı robotların da kullanıldığını belirtti. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, perşembe gecesi Gazze kentinde en az 40 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

GAZZE'NİN SON YAŞAM HATLARI ÇÖKÜYOR

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), perşembe günü yaptığı açıklamada, Gazze kentine insani yardım ulaştırmak için kullanılan son yaşam hatlarının çökmekte olduğu uyarısında bulundu. OCHA, İsrail'in, Zikim sınır kapısını kapattığını ve belirli gıda maddelerinin bölgeye girişini yasaklayarak kuzey Gazze'ye yardım ulaştırma çabalarını "sistematik olarak engellediğini" açıkladı.

Filistin Merkez İstatistik Bürosu'nun salı günü paylaştığı verilere göre, bölgenin kuzeyinde hâlâ yaklaşık 740 bin kişi bulunuyor. Bu sayı, Gazze'nin toplam nüfusunun yaklaşık yüzde 35'ine denk geliyor. Kurum, İsrail'in sürekli saldırıları ve temel hizmetlerin çökmesi nedeniyle bu sayının daha da azalmış olabileceğine işaret etti. Birçok aile, İsrail ordusunun keyfi saldırılarına hedef olmamak için evlerini terk etmek zorunda kalıyor.

4 İSRAİL ASKERİ ÖLDÜ

İsrail ordusu, perşembe günü operasyonlarını yoğunlaştırırken, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde 4 askerinin öldürüldüğünü bildirdi. Tıbbi kaynaklar, Gazze kenti dışındaki çeşitli bölgelerde ise en az 10 Filistinlinin daha İsrail saldırılarında hayatını kaybettiğini açıkladı.

PEŞ PEŞE ULUSLARARASI TEPKİLER

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail'in hava saldırılarında savaşçılar ile siviller arasında ayrım yapılmasını şart koşan uluslararası hukuk kurallarını "açıkça hiçe saydığını" ifade ederek kınadı.

Al Jazeera'nin haberine göre, aynı gün, ABD Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde, ateşkes, yardım kısıtlamalarının kaldırılması ve rehinelerin serbest bırakılmasını talep eden bir kararı veto etti.

İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Barbara Woodward, İsrail'in askeri operasyonlarını genişletmesinin, bir anlaşmaya varılmasını ve rehinelerin evlerine dönmesini zorlaştırdığını kaydetti.

KENTTE İNTERNET ONARILDI

Filistin resmi ajansı WAFA, konuyla ilgili Filistin Telekomünikasyon Şirketinden yapılan açıklamayı paylaştı. İsrail'in Gazze kentindeki altyapıyı hedef alan saldırıları nedeniyle 2 gündür süren internet ve sabit hat iletişim kesintilerinin düzeldiği bildirildi.

Filistin Telekomünikasyonu Düzenleme Kurumu çarşamba günü, İsrail'in devam eden saldırıları nedeniyle birçok ana yolların zarar görmesi sonucu Gazze Şeridi'nin kuzeyinde ve Gazze kentinde sabit internet ve iletişim hizmetlerinin kesildiğini duyurmuştu.

Genellikle birkaç saat ya da birkaç gün süren bu kesintiler, Gazze Şeridi'ni tamamen dış dünyadan izole eden bir durum olarak, asgari düzeyde işleyen hayati sektörleri doğrudan etkiliyor. Bunların başında sivil savunma, ambulans hizmetleri ve hastaneler geliyor. Ayrıca, insani yardımların dağıtımını aksatıyor ve günlük yaşamın tüm yönlerini felce uğratıyor.

BM'YE GÖRE İSRAİL'İN TAKTİĞİ 'GAYRIAHLAKİ'

İsrail, yaklaşık 2 yıldır Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü soykırım boyunca iletişim ve internet ağını tamamen ve defalarca uzun sürelerle kasıtlı olarak kesti. Birleşmiş Milletlerin (BM) ve insan hakları örgütlerinin, bu politikayı "tehlikeli ve gayri ahlaki" olarak nitelendirerek kınamasına rağmen İsrail uluslararası hukuku hiçe sayarak bu uygulamayı sürdürüyor.

Avrupa-Akdeniz İnsani Hakları İzleme Örgütü tarafından Ekim 2023'te İsrail saldırılarının başlamasından bu yana Gazze'de 12'den fazla tam iletişim ve internet kesintisi belgelendi. Örgüt, bu politikanın "sistematik olduğunu, Gazze'yi dış dünyadan izole etmeyi ve İsrail'in işlediği suçların üzerini örtmeyi amaçladığını" ifade etti.