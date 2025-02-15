Gazze’nin mülkiyeti halihazırda kimde: Tartışma Osmanlıya kadar gidiyor

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Trump’ın “Ortadoğu’nun Rivierası”na dönüştürmek istediği Gazze Şeridi’nin “kime ait olduğunu” bulmak, el değiştirdiği yüzyıllar boyunca çıkarılan ve birbirleriyle çakışan toprak yasalarını çözmeyi gerektiyor.

RAMALLAH’LA GÖRÜŞMEK ZORUNDA

Hamas tarafından yönetilen Gazze, çoğu ülke tarafından Ramallah merkezli Filistin Yönetimi’nin bir parçası olarak görülüyor. Filistin Yönetimi’ni kuran Oslo Anlaşmaları’nın hazırlanmasına yardımcı olan Yossi Beilin, “Trump Gazze’nin kontrolünü yasal olarak ele geçirmek isterse, Ramallah ile görüşmesi gerekiyor” diyor. Gazze çok sık el değiştirdiği için, arazilerin mülkiyetini yöneten yasal çerçeve İngiliz, Mısır ve Filistin yasalarından oluşuyor. Hatta bazı kurallar, bölgenin Osmanlı İmparatorluğu’nun kontrolü altında olduğu zamana kadar uzanıyor. Norveç Mülteci Konseyi’nin 2015’te bölgedeki arazi mülkiyeti üzerine yaptığı bir araştırmaya göre, Gazze’deki arazinin yarısına kadarı şahısların elinde; bu da alınıp satılabileceği anlamına geliyor. Savaştan önce Gazze’de arazileri Filistin Yönetimi’nin Toprak İdaresi Kurulu’na kayıtlı durumdaydı; ancak yapıların yaklaşık yüzde 70’inin yıkıldığı veya hasar gördüğü bölgede kimin neye nerede sahip olduğunu çözmek büyük sorun. Trump’ın planlarına tepki gösteren Gazzeliler ise topraklarını bırakıp gitmeyeceklerini söylüyor.