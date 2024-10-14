Gazze’nin kuzeyinde katliam var: ‘Generaller Planı’ mı devrede

Haberin Devamı

İngiliz kamu yayıncısı BBC’nin kıdemli Ortadoğu editörü Jeremy Bowen’a göre, bir yıldır savaşmasına rağmen Hamas’ı yok etme ve rehineleri serbest bırakma hedeflerine ulaşamayan İsrail, bölgeyi kapalı askeri alana çevirecek ‘Generaller Planını’ uyguluyor.

İSTER SİVİL, İSTER SAVAŞÇI

Eylül ayının sonlarında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail parlamentosunun dışişleri ve savunma komitelerinde “Hamas’ın sivil yönetimini bitirmek için Generaller Planı’nı uygulamayı değerlendirdiğini” söyledi. Gazze’deki savaşın stratejisti olarak da nitelendirilen emekli Tümgeneral Giora Eiland’ın planına göre, bölgeye giren insani yardım yoluyla ayakta kaldığına inanılan Hamas’ı yenmek için Gazze’nin kuzeyi “kapalı askeri alana” dönüştürülecek. Burada kalan yaklaşık 400 bin Filistinli, tahliye emirleriyle göçe zorlanacak. Belirlenen zaman diliminde ayrılmayanlara içme suyu ve gıda dahil hiçbir insani yardım sağlanmayacak. Böylece “ister savaşçı ister sivil olsun, kalanlara teslim olmak veya açlıktan ölmek seçenekleri” sunulacak.

Haberin Devamı

İsrail’in Gazze’nin kuzeyini bir haftadan fazla süredir kuşatma altına aldığı ve tahliye uyarıları yayınladığına dikkat çeken Jeremy Bowen’a göre, plan halihazırda devreye sokulmuş durumda. Ordu üst üste tahliye emirleriyle Filistinlilileri Gazze Şeridi’nin kuzey ve güneyini ayrılan Selahaddin Bulvarı’nı kullanarak “insani bölgelere” gitmeye zorluyor.

GÜNLERDİR AMANSIZ BOMBARDIMAN

-Generaller Planı’nı ne ölçüde benimsediği net olmasa da İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Nusayrat ve Cibaliya mülteci kamplarına aralıksız hava saldırıları düzenliyor. 9 gündür süren amansız bombardımanda en az 300 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayan Gazze’deki hükümetin medya ofisine göre ordu, kuzeyi abluka altında tutarak ve barınma merkezlerini bombalayarak insanlığa karşı katliamlar işliyor. Dün gece Gazze’nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı’nda, yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı bir okula düzenlenen İsrail saldırısında, aralarında çocuk ve kadınların bulunduğu 18 Filistinli hayatını kaybetti. Tahliye emirlerine rağmen saldırılar yüzünden Filistinlilerin kaçamadığını belirten Sınır Tanımayan Doktorlar proje koordinatörü Sarah Vuylsteke, “Kimsenin içeri veya dışarı çıkmasına izin verilmiyor. Deneyen herkes vuruluyor” diyor.

Haberin Devamı

GIDA, SU, TIBBİ MALZEME YOK

Şiddetli bombardıman altındaki Filistinliler ayrıca, Generaller Planı’nda öngörüldüğü gibi, 1 Ekim’den beri insani yardımlara erişemiyor. Dünya Gıda Programı kuzey sınırından gıda, içme suyu ve tıbbi malzeme gibi insani yardım malzeme girişininin İsrail tarafından engellendiğini, bunun da hayati önem taşıyan ve azalan gıda kaynaklarının yenilenememesiyle sonuçlanacağı uyarısında bulunuyor. Katar merkezli El Cezire televizyonuna konuşan Filistinli Nasser, kuzeydeki durumu “Dünya Lübnan’a ve İran’a yönelik olası İsrail saldırısına odaklanmışken, İsrail burayı yerle bir ediyor. Ordu yolları havaya uçuruyor ve yerleşim bölgelerini yok ediyor. İnsanlar yiyecek bir şey de bulamıyor” ifadeleriyle anlatıyor.