Gazze’nin kalbine kara harekâtı

GAZZE’yi ilhak ve abluka altında inleten İsrail işgal ordusu, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun önceki günkü Kudüs ziyaretinde İsrail’e destek açıklamasından sadece saatler sonra dün kara harekâtı başlattığını duyurdu. “Gideon’un Arabaları 2” harekâtının yeni aşaması dahilinde başlayan harekata iki tümen katılırken, üçüncüsünün de ilerleyen günlerde dahil olacağı kaydedildi. Gazze kentinin kenar mahallelerinden başlatılan kara ilerleyişiyle birlikte, İsrail tanklarından oluşan bir konvoy da İsrail’in Gazze Şeridi sınırına konuşlandırıldı. Nihai hedefin ise şehrin tümüyle kuşatılması olduğu kaydedilirken, Axios haber sitesine konuşan İsrailli yetkililer de ABD Başkanı Donald Trump’ın da harekâtı desteklediğini ancak bir an önce tamamlanmasını istediğini öne sürdü.

İSRAİL TARİHİNDE İLK

Harekât kapsamında, İsrail tarihinde ilk kez bir İsrail Savunma Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı cephede birliklere liderlik etti. Asıl amacın Hamas’ı tamamen ortadan kaldırmak olduğu ifade edildi. İsrail merkezli Kanal 14’ün haberine göre işgal ordusu, Gazze’de 2 bin ila 2 bin 500 Hamas militanı ile karşı karşıya gelineceğini öngörüyor. Bu militanlar arasında, Gazze’nin merkezinde gerilla savaşı eğitimi almış 14-16 yaşları arasında çocukların da olduğu iddia ediliyor.



İşgal ordusunun harekâta 70 bin yedek askerin seferber edilmesiyle başladığı bildirilirken, 60 bin yedek askerin ileriki günlerde katılım sağlaması ile nihai sayının 130 bine ulaşması bekleniyor.

TEL AVİV DAHİ DUYDU

Önceki gece saatlerinden itibaren başlayan bombardımanın gürültüsü İsrail’in başkenti Tel Aviv’den dahi duyuldu. Filistin medyası, Tel el-Hava ve Rimal semtlerinde M113 tipi paletli tankların uzaktan kumanda ile kontrol edilerek binaların bombalandığını aktardı.

Daha önce hizmet dışı bırakılan M113’ler, uzaktan kumanda ile içinde asker bulunmaksızın sivil yapıların arasına sokuluyor ve patlayıcılar infilak ettiriliyor. İsrail savaş uçakları da kara harekâtı öncesinde geçen hafta boyunca en az 850 hedefi Hamas’la bağlantılı oldukları gerekçesiyle hedef almıştı.

ENKAZ ALTINDA KALANLAR VAR

Harekât nedeniyle en az 100 kişi hayatını kaybederken, pek çok aile geceyi kaldırımlarda oturarak geçirmek zorunda kaldı. Bazı mahallelerde ise evlerin yıkıldığı ve çok sayıda enkaz altında kalanların olduğu kaydedildi. Sabah saatlerinde ise bir kez daha tahliye emri yayınlanarak “güneye doğru harekete geçin” çağrısı yapıldı. Gazze’nin güneyinde “güvenli bölge” olarak ilan edilen alanlarda koşulların son derece ağır olduğu biliniyor.

İsrail bu noktalara da sık sık ölümcül saldırılar düzenliyor. İsrailli yetkililer ise, bir milyona yakın sivilin yaşadığı Gazze’den pazartesi gecesi itibarıyla toplamda 370 binden fazla sivilin güneye doğru kaçtığını ileri sürüyor.

Saldırılar nedeniyle ulaşım imkânları kısıtlı ve barınak sıkıntısı yaşayan Filistinliler ise, Tel el-Hava Mahallesi’ndeki Filistin Kızılayı’na ait El Kudüs Hastanesi’nin avlusuna sığındı.

‘GAZZE YANIYOR’ DİYE SEVİNDİ

Savunma Bakanı Israel Katz ise X hesabından yaptığı paylaşımla tepki çekti. Paylaşımında “Gazze yanıyor. Hamas’ın yenilgiye uğratılması ve İsrailli esirlerin serbest kalmasını sağlamak için ordu kente demir yumrukla saldırıyor” ifadelerini kullanan Katz, “görev” tamamlanana kadar pes etmeyeceklerini savundu. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Hamas’ın İsrailli rehineleri canlı kalkan yapması halinde başının belaya gireceği uyarısında bulundu.

İsrail’in dün Gazze’ye düzenlediği yoğun saldırılarda en az 100 Filistinli hayatını kaybetti.

İSRAİL YEMEN’E DE SALDIRDI

GAZZE kentine topyekûn işgal planı kapsamında dün kara harekâtı başlatan İsrail güçleri, Yemen’i de hava saldırılarıyla hedef aldı. Ordu sözcüsü Avichae Adree tarafından tahliye uyarısı yapılmasından yaklaşık iki saat sonra, Husilerin kontrolündeki Hudeyde Limanı’nı hedef alan 12 hava saldırısı gerçekleştirildi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hudeyde Limanı’nda Husilere ait olduğu iddia edilen “askeri yapıların” hedef alındığı öne sürüldü.

Savunma Bakanı Israel Katz, Yemen’e düzenlenen saldırının adının “Looking from Above” (Yukarıdan Bakış) olduğunu duyurdu.

HUSİLER YANIT VERDİ

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının ülkeye saldırı düzenlediğini ve hava savunma sistemlerinin karşı mücadele gerçekleştirdiğini kaydetti. Hava savunma sistemlerinin, İsrail uçaklarına yönelik büyük bir kargaşa yarattığını savunan Seri, bazı savaş uçaklarının hedeflerindeki saldırıları gerçekleştiremeden hava sahasını terk etmek zorunda kaldığını ileri sürdü.

İsrail’in geçen hafta Sana’ya düzenlediği saldırıda ölen Yemenliler için cenaze töreni düzenlendi.