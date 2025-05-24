Gazze’nin kahraman doktorundan CNN Türk’e çarpıcı açıklamalar

Haberin Devamı

Irak asıllı, İngiltere'de yaşayan doktor Muhammed Tahir, İsrail'in bombardımanı altındaki Gazze Şeridi'ne yaralıları tedavi etmek için 2 haftalığına gönüllü gitmişti. Ancak kahraman doktor, Netanyahu hükümetinin Refah Sınır Kapısı'nı kapatması nedeniyle 7 ay boyunca Gazze'de kaldı. Tahir, Gazze'de bulunduğu süre boyunca saldırıların gölgesinde yaralıları tedavi etti. 19 Ocak'ta ilan edilen ateşkesle birlikte İngiltere'nin başkenti Londra'ya döndü. Gazze'nin kahramanı, Irak'ın gurur kaynağı, dünya için umut haline gelen Dr. Tahir, Gazze'de yaşadıklarını anlattı.

CNN Türk Dış Haberler Muhabiri Rabia Asel Atmaca'ya çarpıcı açıklamalarda bulunan Dr. Tahir, "Gazze, hayatımda hiç hayal etmediğim bir deneyim" ifadesini kullandı.

Haberin Devamı

Dr. Tahir, hastaları ve yaralıları tedavi ederken bombaların düştüğü Gazze'de yaşadıkları hakkında şöyle konuştu:

"Gazze, hayatımda hiç hayal etmediğim bir deneyimdi. Yapmam gerekiyordu ya da yaşamam gerekiyordu. Ama durum o kadar vahimdi ve bitmek bilmeyen bir cinayetti ki, gitmek zorunda hissettim kendimi. Bir doktor olarak, insanlara yardım etmek için eğitilirsiniz. Ve tabii ki, insanlar olarak, acı gördüğümüzde, buna son vermek isteriz. Gazze'deki deneyimim, üç görevdi. Yedi ayımı içeride geçirdim. Yaklaşık 1200 prosedür uyguladım. Her türlü insan acısını gördüm. Güney'de çalıştım. Kuzey'de, birkaç hastanede çalıştım. Ve bana öyle geliyor ki, Gazze, savaşın dünyanın geri kalanı tarafından terk edildiği bir yer. Kadınların ve çocukların her gün katledildiği bir yer ve dünyanın geri kalanı bundan memnun görünüyor ve bunu durdurmak istemiyor, ya da en azından hükümetler. Ve işte meydan okuma bu: Hükümetlerimizi, bizi temsil etmesi gereken insanları nasıl motive ederiz?"

Haberin Devamı

Gazze'deki son durumu tarif eden Dr. Tahir, İsrail'in saldırılarının bölgedeki "sağlık sistemini çökertmek için" olduğunu şu sözlerle vurguladı:

"El-Şifa hastanesini ziyaret ettim. Aslında savaşın ilk yarısında yıkılmıştı. Ve oraya gittiğimde, tamamen bombalanmıştı. Enkaz halindeydi. El-Şifa'nın iki büyük binası yanmıştı. Ultrason makineleri ve tansiyon aletleri gibi elektronik ekipmanlar bile yok edilmişti. Yani, bunları neden yok ediyorsunuz? Neden? Bu makinelerde neden kurşun delikleri var? Bu tamamen sağlık sistemini çökertmek için. Ve buna rağmen, Gazze halkı El-Şifa'yı tekrar ayağa kaldırmaya çalıştı. Ve sonra biraz daha kuzeye gidiyorsunuz ve Baptist hastanesi olan Medeni Hastanesi'ni görüyorsunuz; nispeten güvenliydi çünkü biliyorsunuz, Hristiyan bağlantılı, yakınında bir kilise var ama geçen gün doğrudan bir saldırı yapıldı ve yok edildi. Eczanesi ve laboratuvar hizmetleri yok edildi. Ve sonra örneğin Endonezya hastanesine gidiyorsunuz, yine doğrudan saldırıya uğruyorlar. Ve şimdi bu sefer jeneratörleri yok ettiler. Gazze'de gördüğünüz şey, İsraillilerin bu hastanelere saldırması, onları yok etmesi. Gazze halkı onları hayata döndürmek için ellerinden geleni yapıyor. İsrailliler ise Gazzelileri tekrar bombalıyor ve tekrar yok ediyor. Odak noktası Gazze halkının hayatta kalma yeteneğini kırmak."

Haberin Devamı

Dr. Tahir, ateşkesin ardından İngiltere'ye döndüğünü belirtti ve şu anki hislerine ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Ateşkes sağlandıktan sonra savaşın sonuna kadar yanlarında kalacağıma söz vermiştim. Ve biz, son olduğunu düşündüğümüz anı yaşadık. Ve aslında dünyayı dolaşıyordum çünkü Gazze'deyken, şu anda arkadaşlarım, meslektaşlarım, doktor meslektaşlarım ve hemşire meslektaşlarım olan insanlar - aslında bilinmeyen kahramanlar, ben değil, onlar - bana, 'Doktor Tahir, dünyaya çıktığında, dünyaya başımıza gelenleri anlatmalısın ve acıyı anlatmalısın. Çocukların nasıl katledildiğini anlat. Kadınların nasıl yok edildiğini anlat. En korkunç yaralara sahip insanlarla dolu koğuşları anlat.' dediler. Acı içinde çığlık atıyorlar, irin ve enfeksiyon yığınları içinde oturuyorlar. Çünkü antibiyotikler yok, ağrı kesiciler yok, gerekli araçlar yok."

Haberin Devamı

Dr. Tahir ayrıca, başta İspanya ve İngiltere olmak üzere Avrupa ülkelerinin yaptırım kararlarına şu sözlerle değerlendirdi:

"Elbette, İngiltere siyasetindeki son gelişmeleri bu konuda memnuniyetle karşılıyoruz. Biliyorsunuz, bir tarafta birçok kişi bunun çok az, çok geç olduğunu söylüyor. Yani, nihayetinde hala Gazze üzerinde casus uçakları uçuruyorlar. Hala İsrail'e silah satıyorlar. Tam bir yaptırım süreci yok. Serbest ticaret anlaşmasıyla ilgili müzakereleri durdurma tehdidi var."