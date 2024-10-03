Gazze’nin gözyaşları

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İSRAİL, 7 Ekim 2023’ten beri Gazze katliamlarını sürdürüyor. Soykırımın birinci yılına az bir zaman kala Gazze’de şimdiye kadar yaklaşık 42 bin kişi öldürüldü, 96 binden fazla kişi yaralandı.

Yetkililere göre, İsrail saldırıları sonucu önceki gün çoğu çocuk ve kadın olmak üzere Han Yunus’ta 51, Gazze’nin farklı bölgelerinde 23 kişi hayatını kaybetti. Tıbbi kaynaklar, İsrail ordusunun sağlık görevlilerinin yaralılara uİaşmasını engellediğini belirtiyor.

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Gazze’nin batısında yetim çocukların eğitim gördüğü el-Emel Enstitüsü’ne düzenlenen saldırıda da beş kişi hayatını kaybetti. Ateşkes ve rehine takası için halen bir gelişme yok. Batılı devletler başta olmak üzere çoğu devlet lideri ve Hamas kanadı bu konuda sessiz.

Gazzelilerin kayıplarına dünkü bombardımanlarla yenileri eklendi.

‘MAVİ HAT’TA YAKIN MESAFE ÇATIŞMA

- İsrail, Lübnan’a saldırılarını artırırken sınırda kara harekâtına da devam ediyor. Hizbullah ise Lübnan-İsrail sınırında ‘mavi hat’ olarak tanımlanan bölgede İsrail piyade gücüyle çatışmaya girdiğini duyurdu.

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun dikkatini Lübnan’a yöneltmesiyle, İsrail ile Hizbullah arasındaki uzun süreli çatışmada yeni bir sayfa açıldı. 27 Eylül’de düzenlenen hava saldırısında Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve beraberindeki 20 örgüt üyesi öldürüldü. Sonrasında İsrail ordususalı itibarıyla Lübnan’a kara harekâtına başladı. O günden bu yana çatışmaların devam ettiği bölgede İsrail topçu birlikleri önceki gün güneydeki El-Vezzani, El-Hıyam ve Marcayun ovasını 2 saat boyunca vurdu. Hizbullah’ın kalesi olarak nitelendirilen Beyrut’un Dahiye bölgesine 14 hava saldırısı düzenledi. Önceki gün de İran İsrail’e 200’e yakın füze fırlattı. Dün sabah da Hizbullah, Lübnan’ın güneyindeki El-Adise kasabasına sızmaya çalışan bir İsrail gücüne karşı koyarak çatıştığını ve geri çekilmeye zorladığını duyurdu. Lübnan Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte ülkenin güneyi ile doğusundaki Bekaa Vadisi’ni kapsayan saldırılarda en az 95 kişinin öldürüldüğünü kaydetti. Yaralı sayısı 172 olarak açıklandı.

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EVLERİ TERK EDİN

İsrail ordusu, dün Lübnan’ın güneyinde bulunan 25 köyde yaşayan ailelere evlerini derhal tahliye etmeleri çağrısında bulundu. Açıklamada, “Hizbullah’ın askeri ihtiyaçları için kullandığı her evin hedef alınması planlanıyor” denildi. Bununla beraber İsrail ordusu, Güney Lübnan’daki operasyonlarını genişletme kararı aldı, ek birlikler gönderdi.

İsrail ilk asker kayplarını da dün verdi. Lübnan sınırının içinde Hizbullah ile yaşanan dünkü çatışmalarda ikisi yüzbaşı 8 İsrail askeri öldü, 30 asker yaralandı.

Sınırda Hizbullah’la çatışan İsrail birliklerinden fotoğraflar basına yansıdı.

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İSRAİL’İN AMACI

İsrail’e göre harekâtın gerekçesi Hizbullah güçlerini ve altyapısını dağıtmak. Bölgede Hizbullah kanadının güney Lübnan’da kontrol ettiği ve İsrail’e uzanan yeraltı tünelleri mevcut. İsrailli yetkililer saldırıların kısmen grubun lider kadrosunu ortadan kaldırmayı amaçladığını vurguluyor. İsrail’in bir diğer hedefi ise sınırın Lübnan tarafında bir tampon bölge kurarak silahlı unsurların buradan İsrail’in kuzeyine saldırı düzenlemesinin önüne geçmek.

İSTANBUL’A SEFER

ABD dün İsrail ile Hizbullah arasındaki savaşın Lübnan’da yoğunlaşması nedeniyle 100’den fazla Amerikalı’yı bölgeden uçakla alarak İstanbul’a getirdi.

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Hizbullah, basın turu yaparak Beyrut’un güneyine İsrail saldırılarında oluşan hasarı gösterdi.