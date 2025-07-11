Gazze’nin çilesi ne zaman bitecek

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İsrail ordusunun, dün gün boyu Gazze Şeridi’nin farklı bölgelerinde düzenlediği saldırılarda, aralarında yardım bekleyenlerin de bulunduğu, çoğu kadın ve çocuk, 55 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada sivil kayıpların farkında olunduğu ancak saldırıda Hamaslı bir kişinin hedef alındığı iddia edildi.

ATEŞKES OLACAK MI

GAZZE’de arabulucular öncülüğünde ateşkes görüşmeleri sürerken, Hamas önceki gün ABD’nin teklifini kabul ettiğini ve 10 esiri de serbest bırakacağını duyurmuştu. Uluslararası bir haber ajansına konuşan üst düzey bir İsrailli yetkili de dün İsrail ile Hamas’ın bir veya iki hafta içinde Gazze’de ateşkes ve esirlerin serbest bırakılması konusunda bir anlaşmaya varabileceğini söyledi. Yetkili, iki tarafın önerilen 60 günlük ateşkesi kabul etmesi halinde, İsrail’in bu süreyi Hamas’ın silahsızlanmasını gerektiren kalıcı bir ateşkes teklif etmek için kullanacağını belirtti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’dan ise çelişkili açıklamalar geldi. Netanyahu dün önce bir araya geldiği rehine ailelerine Hamas ile kapsamlı bir ateşkes ve rehine takası anlaşması yapılmasının şuan mümkün olmadığını söyledi.

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ÇELİŞKİLİ KONUŞTU

Netanyahu’nun açıklamaları üzerine Hamas’tan yapılan açıklamada, “Savaş suçlusu Netanyahu’nun İsrailli esirlerin ailelerine, kapsamlı bir anlaşmaya varmanın imkânsız olduğu yönündeki sözleri, esirlerin serbest kalması ve Gazze’deki Filistin halkımıza yönelik saldırıları durduracak anlaşmanın sağlanmasını engellemeye yönelik kötü niyetini teyit ediyor” ifadeleri kullanıldı. Ancak saatler sonra Netanyahu, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda ise, “Esir ailelerine, şu anda hem hayatta olan hem de hayatını kaybetmiş esirlerin yarısının serbest bırakılmasını, 60 günlük geçici bir ateşkes karşılığında sağlamaya çalıştığımızı söyledim. Bu ateşkesin başında, savaşın kalıcı olarak sona erdirilmesine yönelik müzakerelere başlanacaktır. Yani kalıcı bir ateşkes” dedi.