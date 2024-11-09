Gazze’nin ateşi Amsterdam’da

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Hollanda’da önceki akşam Ajax ile Maccabi Tel Aviv takımları arasında oynanan Avrupa Ligi karşılaşması öncesi ve sonrasında çıkan olaylarda 5 İsraillli taraftar yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Maç öncesinde İsrailli taraftarların kent merkezinde evlerin pencerelerinde asılı Filistin bayraklarını indirdiği, Arap taksi şoförlerine saldırdığı, çok sayıda Arap kökenli Hollanda vatandaşının yaşadığı kentte ırkçı küfürlerle Arapları hedef aldığı belirtildi. Filistin Dışişleri Bakanlığı saldırıyı kınarken, Hollanda hükümetine olayı soruşturma çağrısında bulundu. İsrail medyası ise olayı aktarırken yaşananları ‘Yahudi karşıtı’ eylemler olarak niteledi.

‘İSRAİLLİLER KIŞKIRTTI’

BBC’ye konuşan görgü tanıkları, Maccabi Tel Aviv taraftarlarının Amsterdam metrosu ve kent merkezinde kavga çıkarmak için dolaştıklarını öne sürdü. Medyada olayın tasvirinden “şok olduğunu” belirten görgü tanıkları, saldırıların kışkırtma sonucu gerçekleştiğini ve Filistin bayraklarının İsrailli holiganlar tarafından indirildiğini belirtti.

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Amsterdam Belediyesi tarafından kentte üç gün boyunca tüm gösteriler yasaklandı.

NETANYAHU’DAN MOSSAD’A TALİMAT

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, taraftarları geri getirmek için Hollanda’ya iki uçak gönderdi. İsrail taraftarlarını taşıyan uçak, dün akşam Tel Aviv’deki Ben Gurion Havaalanına indi. Yaşananları“antisemitik” olarak nitelendiren Netanyahu’nun yurt dışındaki etkinliklerde şiddetin önlenmesi için Mossad Başkanı David Barnea’ya plan hazırlaması için talimat verdiği açıklandı. Bununla beraber Jerusalem Post gazetesinin salı günkü haberinde Mossad ajanlarının da takım kafilesi ve taraftarlarla Amsterdam’a gideceğini yazdığı ortaya çıktı. Sosyal medyada yorumlarda taraftarların arasına karışan Mossad ajanlarının, Hollanda’da yaşayan Müslümanları hedef alan provokasyonun arkasında olabileceği öne sürüldü. Diğer yandan yaşanan olaylar nedeniyle İsrail yönetimi, taraftarlara Maccabi Tel Aviv basketbol takımının dün akşam İtalya’da oynanan maçına “gitmeyin” çağrısında bulundu.

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Bilgi Notu: 28 Kasım’da İstanbul’da oynanması beklenen Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv Avrupa Ligi müsabakasının, hafta başı alınan kararla, muhtemel provokasyonların önüne geçilmesi adına başka bir ülkede oynanması kararlaştırılmıştı. Karşılaşmanın Macaristan veya Azerbaycan’da oynanması değerlendiriliyor.

İsrailli bir grubun bir evin camında asılı Filistin bayrağını indirmesi gerilimi arttıran unsurların başında geldi.

‘KUDÜS’TE İSRAİL BAYRAĞI YIRTSAYDILAR NE YAPARDINIZ’

İsrail medyasının büyük çoğunluğunun meydana gelen olayları İsrailli holiganların taşkınlıklarına değinmeksizin aktarmasına rağmen birçok sol görüşlü İsrailli gazeteci ve aktivist, yaşanan gerginliği İsrailli taraftarların başlattığını, Arapları hedef alan ırkçı tezahüratlarda bulunduklarını, özel konutlara asılı Filistin bayraklarına zarar verdiklerini dile getirdi. İsrailli gazeteci Noga Tarnopolski İsraillilere hitaben, “Yabancı bir futbol takımının taraftarları Kudüs’ün göbeğinde Yahudilere küfrederek tezahürat yapsaydı, İsrail bayraklarını yırtsaydı, tepkiniz ne olurdu” diye sordu.

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IRKÇILIKTA YENİ DEĞİLLER

İsrail’in en eski spor kulübü olan Maccabi Tel Aviv’in taraftar kitlesi daha önce de ırkçı eylemlerde bulunmuştu. 2014 yılında takımda oynayan Arap-İsrailli Mahran Radi’yi tehdit etmiş ve kulüp yönetimine “Takımda Arap istemiyoruz” mesajı vermişti. Öte yandan Mart ayında, Avrupa Konferans Ligi’nde Olimpiakos ile oynadıkları mücadele öncesinde de İsrailli holiganlar, Atina’da elinde Filistin bayrağı bulunan Arap kökenli bir kişiyi linç girişiminde bulunmuştu.

IRKÇI WİLDERS’E GÜN DOĞDU: ONLARI SINIR DIŞI EDİN

Müslüman karşıtı söylemleri ve ırkçı tavırlarıyla çokça eleştirilen Özgürlük Partisi’nin (PVV) lideri Geert Wilders ise provokasyon sonrası yine Müslümanları hedef aldı. Yaşananları, dinsel, etnik veya siyasi nedenlerle bir gruba karşı yapılan şiddet hareketleri anlamına gelen “Pogrom” olarak niteleyen Hollandalı siyasetçi, “Avrupa’nın Gazze’si haline geldik. Filistin bayraklı Müslümanlar Yahudileri avlıyor. Bunu kabul etmeyeceğim” ifadelerini kullandı. Son seçimde ülkede en yüksek oyu alan ancak tepkiler sebebiyle Başbakanlık koltuğunu, Dick Schoof’a bırakan Wilders, X’teki mesajında Schoof’u etiketleyerek, “Amsterdam’daki Yahudi avını kınamak yeterli değildir. Failler ülkeyi terk etmelidir” yazdı. Başbakan Schoof da yaşananlardan utanç duyduğunu açıklarken, olayları “antisemitizm artıyor” şeklinde yorumladı.

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AVRUPA’DAN TEK ‘TARAFLI’ TEPKİ

AVRUPALI siyatçiler, İsrailli holiganların kışkırtttığı şiddet olaylarına değinmeden yaşananların ‘kabul edilemez’ olduğunu savundu.

- İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüşen Hollanda Kralı Willem-Alexander’ın, Hollanda’nın Yahudi cemaatini İkinci Dünya Savaşı sırasında hayal kırıklığına uğrattığını anımsatarak, “Dün gece de yine başarısız olduk” dediği açıklandı.

- İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, X’teki paylaşımında ‘şok edicisi şiddet görüntülerinin’ geçen yıl 7 Ekim’de Hamas’ın düzenlediği saldırıyı hatırlattığını iddia etti.

- Almanya Başbakanı Olaf Scholz, “Yahudilere saldırı hepimize saldırı demektir. Yahudiler Avrupa’da kendilerini güvende hissedebilmeli” ifadelerini kullandı.

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- Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Maccabi Tel Aviv taraftarlarına saldırıyı kınadı ve mesajında “Antisemitizmin Avrupa’da yeri yoktur” dedi.

- İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar da ‘İsrailli taraftarlara yönelik korkunç saldırının Avrupa ve dünya için büyük bir alarm zili olması gerektiğini’ savundu.