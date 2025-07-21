Gazzeliye gidecek yer kalmadı... İsrail sivilleri ölüm kapanına aldı

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Gazze Şeridi’ni her gün onlarca topçu ve hava saldırısıyla bombardımana tutan İsrail ordusu, gün geçtikçe Gazzeliler etrafındaki ablukayı da sıkılaştırıyor. İsrail ordusu dün kara harekâtını Gazze Şeridi’nin kıyı şeridindeki Deyr el Balah kentine doğru genişleteceğini duyurarak buradaki Gazzelilere “bölgeyi” boşaltın çağrısı gönderdi. İsrail ordusu buradaki Gazzelilere güneydeki El Mawasi’ye gitmelerini söylese de halihazırda on binlerce kişinin sığındığı bölge daha fazla insanı kaldırabilecek durumda değil. Al Jazeera muhabirleri birçok Gazzelinin operasyon duyurusuna rağmen evlerinden ayrılmayacağını aktarırken, Deyr el Balah’taki siviller kapana kısıldı.

TAHLİYE EMRİ

İsrail ordusunun Arapça sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı, “İsrail ordusu, bölgedeki düşmanın kabiliyetlerini ve terör altyapısını yok etmek için büyük bir güçle operasyonlarını sürdürüyor ve faaliyet alanını genişletiyor” açıklamasıyla kara harekâtının Deyr el Balah’a genişletileceğini duyurdu. Hamas’ın elindeki rehinelerden bazılarını tuttuğu düşünülen Deyr el Balah bölgesi, direniş örgütünün İsrail ordusunun operasyonu halinde rehineleri öldürme tehdidinden ötürü İsrail saldırılarından en az etkilenen bölgelerden biriydi. Buradaki binaların çoğunun ayakta kalmasından dolayı, Gazze’nin diğer bölgelerinde yerinden edilen on binlerce kişi Deyr el Balah’a sığınmıştı. Ancak dün yapılan tahliye emriyle birlikte burada “çadırlara sığınan Gazzeliler dahil” herkesin sözde güvenli bölge olan güneydeki el Mawasi’ye gitmesi istendi.

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GİDECEK YER YOK

El Mawasi ve Deyr el Balah’ın etrafındaki neredeyse diğer tüm bölgeler İsrail tarafından çatışma alanı olarak ilan edildiği için yerinden edilen Gazzeliler sürekli bu bölgelere göç etmişti. Birleşmiş Milletler’e göre haziran itibariyle en az 425 bin Gazzelinin sığındığı el Mawasi ise daha fazla insanı kaldırabilecek durumda değil. Al Jazeera’nin bildirdiğine göre Deyr el Balah’taki siviller de su, gıda ya da tıbbi merkezlerin bulunmadığı ve yalnızca büyük tarım arazilerinden oluşan ve daha fazla çadır kuracak alanın kalmadığı el Mawasi’ye gitmek istemiyor. Tıpkı el Mawasi gibi yoğun bir nüfusa ev sahipliği yapan Deyr el Balah’taki siviller buradan ayrılmadan İsrail ordusunun operasyonlarına başlaması Gazze’de yeni bir katliama neden olabilir.

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ÇOCUKLAR AÇLIKTAN ÖLÜYOR

İsrail güçlerinin ablukası altındaki Gazze’de çocuklar dünyanın gözü önünde açlıktan ölüyor. Önceki gün biri 4 aylık, diğeri henüz 35 günlük iki bebek açlıktan hayatını kaybetti. Gazze’nin merkezindeki El Aksa Şehitleri Hastanesi, 72 saatte yetersiz beslenme nedeniyle birçok çocuğun yaşamını yitirdiğini açıklarken, her saat başı da yeni bir “ağır beslenme yetersizliği vakasıyla” karşılaştıklarını bildirdi.

Diğer yandan Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içinde en az 130 kişinin hayatını kaybettiğini ve 495 kişinin yaralandığını açıkladı. Dün de Gazze Şeridi’nin kuzeybatısındaki Sudaniye bölgesinde insani yardım alabilmek için bekleyen sivillerin üzerine zırhlı araçlardan ateş açan İsrail ordusu 93 kişiyi öldürdü. Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), bir milyon çocuk dahil olmak üzere Gazze’deki sivillerin sistematik şekilde aç bırakıldığını belirterek, İsrail’e kuşatmayı kaldırma ve yardım tırlarının girişine izin verme çağrısında bulundu.

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