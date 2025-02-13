Gazzelinin yaşam savaşı

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Hamas’ın cumartesi günü öğle saatlerine kadar İsrailli tüm esirleri serbest bırakmaması halinde Gazze’de çatışmaların yeniden başlayabileceği yönündeki açıklamaları Filistinliler arasında endişeye yol açtı. Gazze’de yaşayan halk, özellikle de ateşkes anlaşmasıyla Gazze Şeridi’nin kuzeyine geri dönenler, bu açıklamanın ardından İsrail ordusu tarafından yeniden yerlerinden edileceklerine dair endişe duymaya başladı. İsrail’in Gazze Şeridi’ni kuzey-güney ekseninde bölen Netzarim Koridoru’nun kontrolünü tekrar ele geçirip, bu kez ABD’deki Donald Trump yönetiminin de desteğiyle daha yoğun nüfuslu bölgeleri işgal etmesinden korkuluyor. Tüm bu korkunun içinde topraklarına geri dönen binlerce Gazzeli, kötü hava şartlarına rağmen evlerinin yıkıntıları arasında hayata tutunmaya çalışıyor. Bölgede savaş tamtamları yeniden çalmaya başlarken güneyden kuzeye göç devam ediyor.

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RUBIO HAMAS’I SUÇLADI

Diğer yandan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, NewsNation’a verdiği röportajda İsrail’in Hamas’ın devam eden ateşkesi yeniden yapılanma amacıyla kullanmasına izin veremeyeceğini söyleyerek Gazze’de olası bir çatışmanın yeniden başlamasına izin verir gibi konuştu.

‘KIYAMET KOPACAK’ DEMİŞTİ

Bu arada İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Hamas’ın Gazze’deki tüm İsrailli esirleri serbest bırakmaması halinde saldırılara başlayacaklarını yineleyerek, “Yeni Gazze savaşı ateşkes öncesinden farklı bir şiddette olacak” tehdidinde bulundu. ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi günü yaptığı açıklamada, Hamas’ın elinde tuttuğu rehinelerin tamamını cumartesi günü öğlene kadar serbest bırakmaması halinde İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasının iptal edilmesi gerektiğini belirtmiş, “Eğer rehineler dönmezse kıyamet kopacak” ifadesini kullanmıştı.