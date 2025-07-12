Gazzelinin çilesi çok... Gazze’de güç boşluğu çetelere yaradı

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İSRAİL’in yarattığı yıkım ve Hamas’ın yara almasıyla Gazze Şeridi’nde oluşan otorite boşluğu komisyoncu çetelere yaradı. Bölgede neredeyse tüm banka şubeleri ve ATM’ler kullanılamaz hale gelince, insanlar günlük harcamalarını karşılamak için nakit aracılarının oluşturduğu çıkarcı gruplara bağımlı hale geldi. Associated Press’in (AP) haberine göre işlemlerdeki komisyonlar yaklaşık yüzde 40 dolayında seyrediyor; haberde söz konusu rakamın savaşın başında yüzde 5 olduğu hatırlatıldı.

‘TEFECİLERİN İNSAFINA KALDIK’

Han Yunus’tan göç ettirildikten sonra Gazze’nin güneyinde yaşamaya başlayan Muhammed Beşir el-Farra, “60 dolara ihtiyacım varsa, 100 dolar transfer etmem gerekiyor” ifadesini kullandı. Şeridin merkezinde Gazze şehrinde yaşayan okul müdürü Eymen el-Dahduh da, “İnsanlar bu yüzden kan ağlıyor. Bu komisyon bizi boğuyor, aç bırakıyor” diye konuştu. Savaşın ilk günlerinde bankaların büyük çoğunluğunun kapanmasıyla, elinde büyük miktarda nakit para bulunduranların aniden büyük bir güce kavuştuğunun altını çizen Gazze sakinleri, sıradan insanların tefecilerin insafına kalmış durumda olduğunu vurguluyor.

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Gazze’deki bankaların çalışmaması nedeniyle bölgede komisyoncuların etkisi artarken, Gazzeliler ellerindeki zarar görmüş nakit paraları onarmaya çalışıyor.

NAKİT GİRİŞİ YOK

Dünya Bankası verilerine göre enflasyonun yüzde 230 arttığı, savaş öncesi yüzde 80 olan işsizliğin tavan yaptığı bölgede, insanların birikimleri azalırken nakit sıkıntısı ailelerin mali sıkıntısını daha da ağırlaştırdı. İsrail, Hamas’ın silah satın alma ve mensuplarına ödeme yapma imkânını kısıtlamak için savaşın başlangıcında Gazze’ye nakit girişini durdurmuştu. Bu da uzun vadede sivil halkın nakde erişimini zorlaştırdı. Birçok aile un ve konserve almak için ellerindeki altınları satmak zorunda kalıyor. Şekerin çok pahalı olduğunu aktaran Gazzeliler, savaştan önce 2 dolar olan şekerin kilogramının 80-100 dolara denk geldiğini ifade ediyor.

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‘MAFYA DÜZENİ GİBİ’

Gazze merkezli düşünce kuruluşu Palthink Stratejik Araştırmalar Direktörü Ömer Şaban, savaşın bölgedeki her türlü ekonomik faaliyetin arkasında kimin olduğunu belirlemeyi daha da zorlaştırdığını söyledi. Tüccarların muhtemelen nakit komisyonculuğunu yürüten ve temel gıda maddeleri satan kişiler olduğunu aktaran Şaban, “Örneğin, Gazze’ye kimin sigara getirdiğini bilmiyorsunuz. Tıpkı bir mafya düzeni gibi” dedi. Diğer yandan Hamas’a muhalif ve İsrail ile ilişkili silahlı grupların da, bölgeye gönderilen yardımların bir kısmına el koyduğu aktarılıyor.

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İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin güneyinde yer alan Han Yunus’ta, İsrailli esirlerin cesetlerini bulma gerekçesiyle Filistinlilere ait bir mezarlığı ve çevresindeki çadırları tahrip etti.

MÜZAKERE DE SALDIRI DA SÜRÜYOR

- Hamas ile İsrail arasında Katar’ın başkenti Doha’daki ateşkes görüşmeleri devam ediyor. Görüşmeler hakkında bilgi sahibi bir yetkilinin AFP’ye verdiği bilgiye göre arabulucular, anlaşmaya doğru ivmeyi korumak amacıyla fikir alışverişinde bulunmak için iki taraf arasında mekik dokuyor.

ABD’deki temaslarını tamamlayıp Tel Aviv’e dönen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün Amerikalı muhafazakâr haber sitesi Newsmax’a yaptığı açıklamada, ateşkes anlaşmasının birkaç gün içinde sonuçlanabileceğini söyledi. Öte yandan İsrail ordusunun dün Gazze Şeridi’nin farklı bölgelerinde gerçekleştirdiği saldırılarında aralarında çocukların da bulunduğu en az 18 kişi hayatını kaybetti. Birleşmiş Milletler’in (BM) Filistin Ajansı (UNRWA) Genel Sekreteri Philippe Lazzarini, İsrail’in Gazze’yi çocukların ve aç insanların mezarlığına çevirdiğini söyledi.