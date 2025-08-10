Gazzelilerin sürgün isyanı... ‘Burada yaşadık burada öleceğiz’

Haberin Devamı

İsrail’in Gazze Şeridi’nin tamamını kontrol altına alma ve Gazze kentini işgal etme kararı sonrası bölgedeki Filistinliler endişe, korku ve öfke içinde. 22 ayı aşkın bir süredir devam eden savaşta defalarca yerinden edilen, İsrail’in ablukası nedeniyle aç, susuz ve tıbbi yardımdan mahrum bırakılan, derme çatma çadırlarda yaşamaya mahkûm edilen Gazzeliler savaş yorgunu. İsrail’in yaklaşık bir milyon kişinin sığındığı kenti işgal planını duyurmasının ardından bazı Gazzeliler eşyalarını toplayıp güneye inmeye hazırlanıyor. Ancak savaşın yıkımında nereye gideceğini bilmeyen bir o kadar kişi “evimizi terk etmeyeceğiz, burada öleceğiz” diyor.

‘DAHA NE İSTİYORLAR’

İngiliz The Guardian’a konuşan 55 yaşındaki Gazzeli kadın Ümmi Banat, şu ana kadar dört defa yerinden edilmiş. “Çocuklar ve yaşlılarla nereye gideceğiz. Zorunlu göçten, açlıktan tükendik, yürüyen ölülere döndük” diyen kadının kızı, damadı ve torunları İsrail saldırılarında can vermiş. Gazze’nin tamamının yıkıldığını söyleyen acılı anne, “Daha fazla ne yapabilirler? Daha ne yapmak istiyorlar” diyerek İsrail’in soykırım politikasına isyan ediyor.

Al Jazeera’ya konuşan 46 yaşındaki Gazzeli Hüsam el-Saka, kenti terk etmeyeceğini söyleyenlerden. İsrail’in Gazze kenti sakinlerini tahliye etmeyi planladığı güney bölgelerin halihazırda sığınmacılarla dolup taştığını söyleyen el-Saka, “Evlerimizde ve topraklarımızda kalacağız. Tüm silahlar başıma dayansa bile buradan ayrılmayacağım” diyor.

‘ÇOK ŞEY KAYBETTİK’

İsrail saldırılarında oğlunu kaybeden 47 yaşındaki Ebu el-Hüsni de evlerini terk etmeyeceklerini söylüyor. “Doğup büyüdüğümüz bu topraklardan kolayca vazgeçmeyeceğiz” diyen acılı baba, “Burayı terk etmeyeceğim. Burada yaşayıp burada öleceğim” ifadelerini kullanıyor. Bazı Gazzeliler ise daha fazla yakınını kaybetmekten endişeli. 35 yaşındaki dört çocuk babası Ebu Nasır Muştaha da bunlardan biri. Savaşın başlarında İsrail bombardımanında annesini kaybeden Muştaha, kentte olmanın bedelinin çok ağır olacağını söylüyor.“Tahliye emri gelirse her şeyi geride bırakıp gideceğim” diyen Muştaha, “Ailem ve çocuklarım için endişeleniyorum. Zaten çok fazla şey kaybettik” diyor.

KENTTE BİR MİLYON KİŞİ VAR

İsrail’in Gazze kentine yönelik kara harekâtının ve tahliye emirlerinin ne zaman başlayacağı belirsiz. Ancak 2023’te Gazze’deki savaşı tetikleyen Hamas saldırılarının yıldönümü 7 Ekim’e kadar kentin tahliyesi planlanıyor. Savaş öncesinde Şeridin en büyük yerleşim birimi olan Gazze kentinde 1 milyon kişi olduğu belirtiliyor. İsrail’in buradaki insanları halihazırda 1 milyondan fazla kişinin sığındığı ve çadır kuracak yer bile kalmayan, altyapıdan yoksun güney bölgelerine sürmesinin Gazze Şeridi’nde yaşanan insani felaket durumunu daha da tırmandırmasından endişe ediliyor.

ERDOĞAN-ABBAS GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ve son durum ele alındı. Erdoğan, İsrail’in, Gazze’nin tümünü kontrol altına alma kararının asla kabul edilemeyeceğini vurgulayarak, Türkiye’nin bölgede ateşkesin sağlanması için diplomatik çabalarını sürdürdüğünü ifade etti.