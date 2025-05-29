Gazzelilere yardım işkencesi: Bir paket bisküvi için izdiham

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Haftalardır yeterli gıdanın girmediği bölgede açlıkla savaşan binlerce Filistinli, şeridin güneyindeki Refah şehrinde hizmet veren dağıtım merkezine koştu. Un, yağ, makarna ve bisküvi gibi az sayıda malzemeden oluşan gıda kolilerini almaya çalışan kalabalık, izdihama neden oldu. İsrail askerlerinin kalabalığa gerçek mermilerle ateş açması sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti. Vakıf, güvenlik sağlanana kadar gıda dağıtımını askıya aldığını bildirdi.

KONTROL KAYBEDİLDİ

Refah’taki dağıtım merkezinde, “güvenlik kontrol noktaları” adı altında kurulan kafes benzeri barikatların arkasında bekleyen binlerce Filistinlinin izdiham halinde topluca dağıtım noktasına girmesiyle çalışanlar kontrolü kaybetti. Çevrede konuşlanmış İsrail güçleri ve merkezi koruyan Amerikan paralı askerleri, yardım almaya davet edilen ve acil yiyecek ihtiyacı nedeniyle bu bölgelere giden kalabalığı dağıtmak için gerçek mermilerle ateş açtı. Birleşmiş Milletler Filistin Toprakları İnsan Hakları Ofisi başkanı Ajith Sunghay, yaralıların çoğunluğunun izdihamdan değil, doğrudan silahla yaralandığını söyledi.

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İSRAİL İNKAR ETTİ

İsrail ordusu doğrudan Filistinlileri hedef aldığını reddederek birliklerinin dağıtım sahasının dışındaki bölgede uyarı ateşi açarak kontrolün yeniden sağlandığını öne sürdü. Yaşananları “geçici bir kontrol kaybı” olarak nitelendiren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise “Hamas’ın yardım paketlerini çalmaya çalıştığını” iddia etti. Gazze nüfusunu bölgenin güney ucundaki “steril bölgeye” taşıma planlarını tekrarlayan Netanyahu, Filistinlilerin diğer ülkelere gönüllü göçünü kolaylaştıracakları ifadelerini de kullandı. İlk etapta 14 bin 550 koli yardım dağıtıldığı belirtildi.

TOPLAMA KAMPI GİBİ

BM Filistin ajansı başkanı Philippe Lazzarini, Gazze’de ABD destekli yeni yardım dağıtım modelinin kaynak israfı ve dikkati “vahşetten” başka yöne çekmek olduğunu söyledi. Lazzarini, “Zaten amaca uygun bir yardım dağıtım sistemimiz var. UNRWA da dâhil olmak üzere Gazze’deki insani yardım topluluğu hazır. İhtiyaç sahibi insanlara ulaşmak için gerekli deneyim ve uzmanlığa sahibiz” dedi. BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese de yardım bekleyen sivil nüfusa ateş açılmasına tepki göstererek, görüntüleri “2025 yılında toplama kampı” sözleriyle eleştirdi. “Aç insanlar, kavurucu sıcak altında, kilometrelerce yürümeye zorlanıyor. Hayvanlar gibi sıraya dizilmiş, sadece bazılarına yemek veriliyor. Bazıları gözaltına alınıyor, bazılarına ateş ediliyor” diyen Albanese, durumu “güç sahiplerinin elinden çıkabilecek en büyük insanlık suçu” olarak değerlendirdi.

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MAKSAT YARDIM DEĞİL

İsrail hükümeti tarafından 2 Mart’tan bu yana bilinçli şekilde aç bırakılan yaklaşık 2.3 milyonluk Gazze nüfusuna yardım etme kapasitesi bulunmadığı eleştirilerine maruz olan ABD destekli Gazze İnsani Yardım Vakfı’nın (GHF), temelde Filistinlileri bölgedeki “toplama kamplarına” ardından da başka ülkelere sürme planının bir parçası olduğu değerlendiriliyor. Planla, Filistinlilerin hayatta kalmalarına yetecek kadar sözde yardım dağıtımı için İsrail ordusu tarafından Gazze Şeridi’nin güneyinde oluşturulmaya başlanan “toplama kamplarına” sürgün edilmesi ve Filistinli nüfusun boşaltıldığı bölgelerde saldırıların yoğunlaştırılarak işgalin kalıcı hale getirilmesi öngörülüyor. Tel Aviv hükümeti, nihayetinde bölgeye sıkışan Gazzelilileri “gönüllü göçe teşvik” adı altında komşu ülkelere göndermeyi hedefliyor.

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İHH YARDIM ARACINI VURDU

İSRAİL ordusunun, Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki En-Nefak Caddesi’nde, İHH İnsani Yardım Vakfı’na ait bir aracı hedef alması sonucu, vakfın Dünya Gıda Programı (WFP) ile birlikte yürüttüğü projede görevli 5 çalışan hayatını kaybetti, 2 kişi de ağır yaralandı. Öte yandan İsrail ordusunun dün sabah Han Yunus’un batısındaki Mevasi bölgesinde Kızılhaç’a ait bir sahra hastanesine ateş açtığı ve yaralananların olduğu belirtildi. İsrail’in dün Gazze Şeridi’nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 42 Filistinli hayatını kaybetti.

BM YETKİLİSİ: TOPLAMA KAMPINA ÇEVİRDİLER

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Gazze’de İsrail ve ABD destekli yardım dağıtımında yaşanan kaos, açlıkla mücadele eden binlerce Filistinli için trajediye dönüştü. Refah’taki izdihamda İsrail askerlerinin ateş açmasıyla en az 3 kişi hayatını kaybetti, 47 kişi yaralandı. BM yetkilileri, sivillere yapılan müdahaleyi “toplama kampı sahnesi” olarak niteledi.