Gazzeliler yaralarını sarıyor

GAZZE halkı, 11 gün süren yoğun bombardımanın ardından yaralarını sarmaya çalışıyor. Altyapının ağır hasar aldığı kentte, bir yanda yeniden inşa çalışmaları başlarken, diğer yanda günlük yaşamın normalleşmesi için uğraşılıyor. Evlerini kaybeden aileler enkaz aralarına kurdukları çadırlarda kalıyor. Müzisyenler ise moloz yığınları önünde moral performansı sergiliyor.

YENİDEN İNŞA KONVOYU

Ateşkeste önemli rol oynayan Mısır, 2 milyon nüfuslu Gazze’nin yeniden inşasında kullanılmak üzere 500 milyon dolar taahhüt etmişti. Bu bağlamda, mühendisler ve inşaat makinelerinden oluşan bir konvoyu dün kente gönderdi. Gazze’nin dış dünyaya açılan tek noktası Refah sınır kapısından kepçe ve kamyonların yer aldığı 50 araçlık konvoyun geçtiği belirtildi. Reuters’a konuşan Mısırlı kamyon şoförü Mahmoud Ismail, “Tüm gücümüzle Filistinlilerin yeniden inşa çabalarına desteğe koştuk” dedi.



Üzerlerine Mısır bayrakları asılı halde kente giriş yapan inşaat makineleri öncelikle molozların temizlenmesinde kullanılacak.

YÜZLERCE BİNA YIKILDI

10 Mayıs’ta başlayan bombardımanda 66’sı çocuk 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, İsrail tarafında ise 2’si çocuk 13 kişi ölmüştü. Gazzeli yetkililer, bombardımanda 1500 binanın tamamen yıkıldığını, yaklaşık 1500 yapının da onarılamayacak şekilde hasar aldığını açıkladı. Yeniden inşanın 150 milyon dolara mâl olması bekleniyor.



Filistinli berber Abdullah Elzavra, dükkânının moloz yığınları arasında müşterilerini tıraş etti.

HAMAS’A DESTEK ARTTI

İSRAİL’deki son çatışma, Filistinlilerin Hamas’a olan desteğini arttırdı. Hamas’ın İsrail saldırılarına 4 bin roketle verdiği karşılık, örgütün kontrolü elinde tuttuğu Gazze dışında, Batı Şeria’da da desteği arttırdı. Washington Post’a konuşan 16 yaşındaki Mohammed Khadier, “Filistin davasına güç verdiler, Hamas’ı artık liderimiz olarak görüyoruz” dedi. Filistin Cumhurbaşkanı Mahmud Abbas ise İsrail saldırılarına güçlü yanıt veremediği için eleştiriliyor.

İSRAİL’E KATAR TEHDİDİ

Bu arada Hamas, Katar’ın kente sağladığı fonların erişimine engel olan İsrail’i “karşılık vermekle” tehdit etti. Lübnan basınına konuşan Hamaslı yetkililer, paranın gelmesi için gelecek hafta sonuna kadar bekleyeceklerini, bu gerçekleşmezse “ateşkesle ilgili önemli bir karar vereceklerini” söyledi. Katar, kentin enerji giderleri, memur maaşları ve yoksul ailelere yardım olarak dağıtılmak üzere Gazze’ye her ay 30 milyon dolar kaynak aktarıyor.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara