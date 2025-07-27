Gazzeliler açlıktan can verirken İsrailli askerler yardımları imha etti

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İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik 21 aydır sürdürdüğü işgal ve soykırım politikası sonucu Filistinliler artık sadece İsrail ordusunun saldırılarıyla değil açlık sebebiyle de hayatını kaybediyor. İsrail’in kıtlığı dayattığı bölgede dün itibariyle son 24 saatte 2’si çocuk 5 Filistinlinin daha açlıktan hayatını kaybettiği, açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının127’ye çıktığı bildirildi. Birleşmiş Milletler, her üç kişiden birinin günlerdir hiçbir şey yemediğini belirtirken İsrailli askerler, Gazze Şeridi’ne girişine henüz izin verilmeyen ve haftalarca Kerem Şalom Sınır Kapısı’nda güneş altında bekletilerek çürümeye terk edilen 1000’den fazla yardım tırındaki gıda, içme suyu ve tıbbi malzemeyi imha ettiklerini itiraf etti.

GÜNLERCE BEKLETİLDİ

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İsrail resmi televizyonu KAN’ın haberine göre, on binlerce yardım paketi Gazze’ye girişlerine izin verilmediği için İsrailli askerler tarafından haftalarca güneş altında bekletilerek bozuldu. İsrail medyasına konuşan İsrailli subay, “Her şeyi toprağa gömdük. Bazı yardım malzemelerini de yaktık” diyerek iddiayı doğruladı. “Hâlâ güneş altında bekleyen binlerce yardım malzemesi paketi var” diyen yetkili, Gazze’ye taşınmazlarsa onları da imha edeceklerini söyledi. Tüm bunların Gazze’de derinleşen açlık krizinin ortasında yaşanması dikkati çekti.

YARDIMLAR NİYE DAĞITILMIYOR

CNN’den Nic Robertson, Kerem Şalom Sınır Kapısı’nda bekletilen yardımların akıbetini sorguladığı haberinde söz konusu kapının bir geçiş yolu olmadığını, yardımların buradan alınıp Gazze’ye taşınması için çok çetrefilli bir bürokratik sürecin dayatıldığını, İsrailli makamlardan izinlerin alınması ve güvenlik kontrollerinin tamamlanması gerektiğini ifade etti. İsrail hükümeti ile BM arasında bitmeyen bir tartışmanın varlığını ifade eden Amerikalı gazeteci, İsraillilerin “Biz yardımı bu sınırdan Gazze’ye geçiriyoruz” dediğini aktarırken BM yetkililerinin ise “Biz gidip yardımları öylece alıp götüremiyoruz çünkü güvenlik kısıtlamaları ve bürokratik engeller nedeniyle yardım ulaşamıyor ve Gazze’ye taşıyamıyoruz” cevabını verdiğini ifade etti.

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‘HAMAS ÇALIYOR’ YALANI

İsrail tarafı ise yardımların ulaştırılamamasına dair BM’nin yanı sıra Hamas’ı suçluyor. İsrailli sorumlular, “Karşı tarafta Hamas var. Dağıtım noktalarını bozan onlar. Sorumluluk onların” derken CNN’in ABD tarafından yürütülen bir incelemeye dayandırdığı haberinde Hamas’ın Gazze’de insani yardımları çaldığına dair bir kanıt bulunamadığı kaydedildi.

HAVADAN YARDIM ALDATMACASI

İsrailli yetkililer kendilerine yönelen baskıyı hafifletmek için bölgeye havadan paraşütle yardım atılmasına izin verileceğini duyurdu. Birleşmiş Milletler Filistin Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini ise havadan yardımın bölgede açlığı gidermeyeceğini belirtti. Lazzarini, “Ablukayı kaldırın, ihtiyaç sahiplerine onurlu bir şekilde erişilmesini sağlayın” çağrısında bulundu. Diğer yandan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed, BAE’nin Gazze’ye “derhal” hava yardımı başlatacağını duyurdu. Bakan Zayed, X’te, “Acilen temel yardımları ulaştıracağız. İnsani kriz eşi benzeri görülmemiş bir boyutta” dedi.

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YARDIM GEMİSİNE İSRAİL MÜDAHALESİ

İsrail, Gazze Şeridi’ne yönelik ablukayı kırarak bölgeye insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Özgürlük Filosu Koalisyonu’na ait ‘Hanzala’ gemisini dün gece saatlerinde alıkoydu. Al Jazeera’nın son dakika haberinde, gemide bulunan Avrupa Parlamentosu’nun üyesi Emma Fourreau, İsrail askerlerinin gemiye yaklaştığını duyurdu. X’teki paylaşımında, “İsrail ordusu burada. Soykırıma son verin” diye yazan Fourreau, gemideki diğer aktivistlerle beraber telefonlarını denize atacaklarını bildirdi. Gelişmelerin devamında, Özgürlük Filosu Koalisyonu Hanzala gemisinin takibi için başlattığı Youtube canlı yayınında, İsrail askerlerinin güverteye çıktığı ve gemideki yolcuların ellerini havaya kaldırdığı görüldü. Özgürlük Filosu Koalisyonu Whatsapp kanalından yapılan açıklamada ise İsrail askerlerinin güvenlik kameralarını indirdiği belirtildi.

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21 AKTİVİST BULUNUYOR

Hanzala gemisi, İtalya’nın Siracusa Limanı’ndan 13 Temmuz’da hareket etmiş ancak teknik bazı ihtiyaçların giderilmesi için 15 Temmuz’dan 20 Temmuz’a kadar Gallipoli Limanı’nda son hazırlıkları tamamlamıştı. 20 Temmuz’da yola çıkan gemide 21 aktivist bulunduğu bilgisi verilmişti.

GAZZE’YE ‘İNSANİ ARA

İsrail Dışişleri Bakanlığı, bugün insani yardım dağıtımını sağlamak için Gazze Şeridi’nin kuzey bölgeleri de dahil olmak üzere Gazze genelindeki çeşitli yerleşim merkezlerinde birkaç saatlik “insani ara” uygulanacağını duyurdu. Kararın, Başbakan Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Israel Katz ve Dışişleri Bakanı Gideon Saar arasında yapılan bir telefon görüşmesi esnasında alındığı bildirildi. Bakanlığın açıklamasında, Birleşmiş Milletlerin büyük miktarda yardımı dağıtmasının beklendiği belirtildi.