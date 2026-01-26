Gazzeli Refah sınırının açılmasını bekliyor

Haberin Devamı

GAZZE Şeridi’nde insanların gözü, 10 Ekim 2025’te yürürlüğe giren ateşkes anlaşması kapsamında yer almasına rağmen İsrail’in açmadığı Refah Sınır Kapısı’na çevrilmiş durumda. ABD öncülüğündeki barış anlaşması kapsamında bölgedeki altyapı çalışmalarının koordinasyonundan sorumlu olacak Gazze Ulusal Yönetim Komitesi Başkanı Ali Şaas’ın geçen hafta yaptığı duyuruya göre Mısır ve Gazze’nin Refah kenti arasındaki sınır kapısının bu hafta çift yönlü olarak açılması bekleniyor. Ancak İsrail’den henüz bu yönde somut bir sinyal yok. İsrail güvenlik kabinesi Refah ve İran konularını görüşmek üzere dün akşam toplanırken, İsrail basınında sınır kapısının nasıl işletileceğine dair iddialar ortaya atıldı.

‘SINIRDA ABD’Lİ ŞİRKETLER OLSUN’

İsrail merkezli Kan haber ajansı, İsrail’in sınır geçişinde uzaktan gözetim sistemi kuracağını, Gazze Şeridi’ne giriş ve çıkış yapan yolculara önceden izin verme yetkisine sahip olacağını ve geçiş yapan tüm elektronik cihazları tarayabileceğini bildirdi. Habere göre İsrail ordusu sınır geçişinde fiziksel olarak bulunmayacak olsa da İsrail askerleri yakınlara konuşlandırılacak ve “silah kaçakçılığını önlemek amacıyla” kendi kontrol noktalarını işletecek. Haaretz gazetesine göre ise İsrail ABD’den sınır kapısına Amerikan özel güvenlik şirketlerinin konuşlandırılmasını talep etti.

KOŞULLAR ÇOK AĞIR

İsrail’in Refah kapısını sürüncemede bırakması ve bölgeye giren insani yardımlar ile yeniden inşa altyapısına yönelik kısıtlamaları Gazzelilerin yaşam koşullarını doğrudan etkiliyor. İsrail’in ağır makinelerin bölgeye girişine izin vermemesi nedeniyle atıklar ve enkazların kaldırılması gerçekleştirilemiyor, altyapıda onarım çalışmaları yapılamıyor. Kanalizasyon sularının çadırlara sızması, binlerce kişinin gün içinde aynı tuvaletleri kullanması, temiz suya erişimin son derece kısıtlı olması nedeniyle Gazzeliler salgın hastalıklar ve sık sık enfeksiyonlarla karşı karşıya. Hastaneler de aşırı doluluk ve ilaç eksikliği nedeniyle artan enfeksiyonlara zamanında müdahale edemiyor.

Bu arada İsrail ordusunun, Gazze Şeridi’nde 10 Ekim 2025 tarihinde yürürlüğe giren ateşkesi ihlal ederek düzenlediği dünkü saldırılarda 3 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Binlerce Gazzeli atık toplama alanlarının kenarındaki çadırlarda yaşamak zorunda kalıyor.