Gazzeli kışı enkazda bekliyor… Kalacak yerleri yok

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GAZZE Şeridi’ndeki insani durum geride kalan haftada Birlemiş Milletler Genel Kurulu’nun öne çıkan başlıkları arasındaydı. Birçok dünya lideri Gazze’de İsrail ordusunun ateşkese rağmen süren saldırıları ve bölgedeki insani durumun bir türlü iyileştirilememesine dikkati çekti. Gazze Barış Kurulu, bölgenin yeniden inşa çalışmalarına ilişkin BM marjında düzenlediği toplantıda inşaat projelerini duyurdu. Ancak İsrail’in insani yardım tedarikine ciddi kısıtlamalar uyguladığı ve yaşam koşullarının dayanılmaz derecede kötü olduğu Gazze’de yaklaşık 2 milyon Filistinlinin bekleyecek vakti yok. Kış aylarının tekrar kapıya dayandığı dönemde altyapı eksikliğinin yaşandığı ve temel ihtiyaçlara ulaşımın zor olduğu bölgede Gazzeliler gidecek başka bir yerleri olmadığı için yıkılma tehlikesi taşıyan binalara sığınmak zorunda kalıyor.

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‘KORKUDAN UYUYAMIYORUM’

Al Jazeera’nın haberine göre bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinde binlerce Filistinli, güvenli bir barınma alanı bulamadığı için ağır hasarlı binalarda yaşamaya devam ediyor. Çökmüş çatılar arasında kalan aileler, kış yağmurları yaklaşırken ne yapacaklarını düşünüyor. AJ’ye konuşan Gazzeli Abdullah Abu Hajar da eşi ve 5 çocuğuyla ağır hasarlı bir binada yaşıyor. Binadan gelen her sesi dinlediğini ve geceleri uyumadığını söyleyen Abu Hajar endişesinde haklı. 16 Eylül’de Gazze kentinde Filistinlilerin sığındığı 6 katlı hasarlı bir bina çökmüş ve 21 kişi hayatını kaybetmişti. BM raporuna göre Gazze’de en az 371 bin 888 konut, yani konut stokunun yüzde 76.6’sı, saldırılar nedeniyle yıkıldı veya hasar gördü. Bölgedeki yaklaşık 2 milyon kişinin önemli bir kısmı son derece sağlıksız koşullardaki çadır kentlerde ve derme çatma bakaralarda yaşıyor.

YENİDEN İNŞA TAKVİMi YOK

Bu tablo sürerken Gazze Barış Kurulu, çarşamba günü New York’ta bölgenin yeniden inşasına yönelik 6 aylık planın ilk aşamasını açıkladı. Plan, temel hizmetlerin yeniden sağlanması ve yeniden imar için 66 proje ile yaklaşık 2.45 milyar dolarlık bütçe öngörüyor. Projeler arasında barınma, su, hastaneler, okullar, elektrik, yollar ve istihdam çalışmaları bulunuyor. İlk olarak büyük bölümü İsrail kontrolünde olan Refah kentinde başlatılması planlanan yeniden inşa sürecinin ne zaman hayata geçirileceği de belirsiz. Kulis bilgilerine göre 27 Ekim’de yapılması beklenen İsrail seçimlerinden önce uygulanmaya başlaması beklenmiyor. Yeniden imar planı masada dururken Gazze’de yaşayanlar ise kışı geçirecek güvenli bir yer aramaya devam ediyor.

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İSRAİL’E DESTEK ABD’DE DİBİ GÖRDÜ

İSRAİLLİ muhalif Haaretz gazetesi, Tel Aviv yönetiminin ABD başta olmak üzere en önemli müttefikleriyle stratejik ilişkilerinde benzeri görülmemiş bir kriz yaşadığını yazdı. Gazetenin başyazısında Beyaz Saray’da İsrail’e sempati duyan bir başkan olmasına rağmen, Başbakan Binyamin Netanyahu ve aşırı sağcı hükümetinin İsrail’e verdiği zararın ABD ile ilişkileri yeni bir dip noktasına sürüklediği vurgulandı. Kendisini hâlâ İsrail’in en büyük dostu olarak gören ABD Başkanı Donald Trump’ın dahi “Netanyahu’ya sırtını döndüğü” vurgulanırken, ABD Başkanı’nın da ülkesinde İsrail’e verilen kamuoyu desteğindeki istikrarlı ve şaşırtıcı düşüşün fazlasıyla farkında olduğu belirtildi. ABD’de son dönemde özellikle gençler arasında İsrail’e yönelik olumsuz bakışın arttığına dikkat çekildi.

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Birleşmiş Milletler verilerine göre Gazze’deki konut stoğunun yaklaşık yüzde 80’i İsrail saldırıları sonucu tamamen yıkıldı ya da hasar gördü.