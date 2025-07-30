Gazzeli doktor anlatıyor… Çocuklar ‘bir deri bir kemik’ kaldı

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Krizin “ölümcül ve geri dönülmez bir dönemece” girdiğini vurgulayan IPC verilerine göre, savaşın başlangıcından bu yana gıda tüketimi en düşük seviyeye indi. Özellikle Gazze kentinde 5 yaş altı her 100 çocuktan 17’si akut yetersiz beslenme ile karşı karşıya. IPC, acil ve geniş çaplı müdahale çağrısında bulunarak, harekete geçilmemesi hâlinde Gazze’nin büyük bölümünde kitlesel ölümlerin yaşanacağı uyarısında bulundu.

HAYATLARI RİSK ALTINDA

Gazze’ye giren yardım tırları yetersiz, havadan bırakılan yardımlar ise ihtiyacın çok altında. Açlığın en ağır bedelini ise çocuklar ödüyor. Gazze’deki Nasser Hastanesi Çocuk ve Kadın Doğum Bölümü Başkanı Dr. Ahmed el-Ferra’ya göre, hastaneye getirilen bebeklerin vücudu artık “kas ve yağ dokusu olmayan, yalnızca kemiklerin üzerini kaplayan deriden ibaret” durumda. Açlığa maruz kalan bebek ve çocuklarda düşük tansiyon, yavaş kalp atışı, vücut ısısında düşme ve sindirim sistemi hareketliliğinde düşüş gibi hayati riskler tespit edildi. El-Ferra, uzun vadede yetersiz beslenen çocuklarda bilişsel gelişim bozuklukları ve okuma-yazma güçlükleri ortaya çıkabileceği, hatta ilerleyen yaşlarda depresyon ve anksiyete gibi psikolojik sorunlar yaşabileceğini belirtti. Son raporlara göre Gazze’de temmuz ayının ilk iki haftasında 20 binden fazla çocuk akut yetersiz beslenme nedeniyle tedaviye alındı. Bu çocukların 3 bininin, “ciddi derecede” besin yetersizliği çektiği belirtildi.

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Gazze’den gelen bir deri bir kemik kalmış çocukların görüntüleri uluslararası toplumda rahatsızlık yaratıyor.

NETANYAHU İNKÂR EDİYOR

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Hamas’ı “insani krizin boyutunu abartmakla” suçladı. Yardım girişlerinin sürdüğünü savunan Netanyahu, Gazze’deki durumun “istismar edildiğini” öne sürdü. Ancak Netanyahu’nun açıklamaları, saha verileriyle çelişiyor.