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Gazzeli çocuklar ‘tuzlu su’ içiyor

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#İsrail#Gazze#Tuzlu Su
Gazzeli çocuklar ‘tuzlu su’ içiyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2023 07:00

İsrail’in 16 yıldır abluka altında tutup 25 gündür de topyekün bir şekilde bombaladığı Gazze Şeridi’nde temiz suya erişim sıkıntısı her geçen gün artıyor. İnsani yardım kuruluşları, bölgede şu anda 52 bin hamile kadın ve altı aydan küçük 30 binden fazla bebeğin tuzlu su içtiğini ifade ediyor.

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İsrail’de yayımlanan Haaretz gazetesindeki habere göre ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından, İsrail’e yönelik, Gazze’ye temiz su temini konusunda baskı çağrısı yapıldı. Dışişleri Bakanlığı’nın uzmanların görüşlerine dayandırılarak hazırladığı tavsiye belgesinde, barınaklarda kalan yerinden edilmiş 1 milyondan fazla insanın, kişi başına günde yaklaşık yarım litre temiz suya erişebildiği belirtildi.

İnsani yardım kuruluşları, bölgede şu anda 52 bin hamile kadın ve altı aydan küçük 30 binden fazla bebeğin tuzlu su içtiğini ifade ediyor. İsrail hükümeti, Hamas’ın saldırısı sonrası, 2 milyondan fazla sivilin yaşadığı Gazze Şeridi’nde, su pompalarını çalıştırmak ve tuzu sudan ayırmak için gereken elektrik ve yakıt dahil içilebilir suya erişim için ihtiyaç duyulan tüm hayati hizmetleri sonlandırmıştı.

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#İsrail#Gazze#Tuzlu Su

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