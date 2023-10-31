Gazzeli çocuklar ‘tuzlu su’ içiyor

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İsrail’de yayımlanan Haaretz gazetesindeki habere göre ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından, İsrail’e yönelik, Gazze’ye temiz su temini konusunda baskı çağrısı yapıldı. Dışişleri Bakanlığı’nın uzmanların görüşlerine dayandırılarak hazırladığı tavsiye belgesinde, barınaklarda kalan yerinden edilmiş 1 milyondan fazla insanın, kişi başına günde yaklaşık yarım litre temiz suya erişebildiği belirtildi.



İnsani yardım kuruluşları, bölgede şu anda 52 bin hamile kadın ve altı aydan küçük 30 binden fazla bebeğin tuzlu su içtiğini ifade ediyor. İsrail hükümeti, Hamas’ın saldırısı sonrası, 2 milyondan fazla sivilin yaşadığı Gazze Şeridi’nde, su pompalarını çalıştırmak ve tuzu sudan ayırmak için gereken elektrik ve yakıt dahil içilebilir suya erişim için ihtiyaç duyulan tüm hayati hizmetleri sonlandırmıştı.