Gazzeli annenin yürek burkan hikayesi: Tek dileği çocuklarına sarılmak

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları, binlerce Filistinlinin ailelerini, bedenlerini ve hayallerini enkaz altında bıraktı.

Nusayrat Mülteci Kampı’nda yaşayan Atiyye, İsrail saldırısında yıkılan evin enkazından çıkarıldığında öldü sanılıp kefenlenerek morga kaldırıldı.

Kendine gelip hareket ettiğinde yaşadığı anlaşılan Atiyye, tedavi altına alınarak yaşama tutundu ancak saldırıda kaybettiği sevdikleri ve yüzünde taşıdığı yara izleriyle hayatı artık zor bir mücadeleye dönüştü.

Saldırı sonucu sağ gözünü ve yüzünün bir kısmını kaybeden Filistinli kadın, aylar sonra küçük kızının yüzünü gördüğünde korkarak ağladığını, saldırının izlerinin yalnızca bedeninde değil, annelik bağında da derin yaralar açtığını söyledi.

Filistinli anne artık tek dileğinin çocuklarının ona korkmadan sarılabilmesi için uygun tedaviye ulaşabilmek olduğunu belirtti.

FİLİSTİNLİ SİVİLLERE SALDIRI

Yaşadığı korkunç travmayı anlatan Atiyye, ailesiyle birlikte evde uyudukları sırada hiçbir uyarı ya da çatışma olmaksızın hedef alındıklarını söyledi.

Atiyye, saldırıda 6 yaşındaki kızı, kayınvalidesi, eşinin kardeşi ile bir akrabasının öldüğünü, diğer çocuklarının ise yaralı olarak kurtarıldığını ifade ederek şunları aktardı:

"Beni enkazın altından çıkardıklarında öldüğümü sandılar. Avde Hastanesi’ne götürüp kefenlediler. Ateşkes sırasında elimle ve yüzümle hafifçe hareket edince nefes aldığımı fark ettiler. Bunun üzerine beni morgdan çıkarıp Deyr el-Belah’taki Aksa Şehitleri Hastanesi’ne naklettiler."

Birkaç gün yoğun bakımda kaldığını dile getiren Atiyye, uyandığında başına gelenleri hatırlamadığını söyledi.

Filistinli anne, uzun süre bilincinin kapalı kaldığını ve hafızasının yavaş yavaş geri geldiğini belirterek, en çok çocuklarını sorduğunu, ancak hastanede kendisine gerçeğin haftalarca söylenmediğini, kızının yaşadığına inandırıldığını anlattı.

'ÇOK AĞLADIM'

Atiyye, "Gerçekle yüzleşmem, hem ailemi hem de kendimi kaybettiğimi fark ettiğim anda başladı. Saldırı sonucu bir gözümü tamamen kaybettim. Yüzümde ve boynumda ağır kırıklar oluştu, retinamda kalıcı hasar meydana geldi." dedi.

Aylar sonra doktordan ayna istediğini anlatan Atiyye, yüzünü gördüğü an yaşadığı duyguyu şu sözlerle dile getirdi:

"Yüzümün bu halde olduğunu görünce yıkıldım. Çok ağladım. Kendimi hiç böyle hayal etmemiştim."

Filistinli kadın, yaşadığı travmanın yalnızca fiziksel olmadığını, psikolojik olarak da büyük bir çöküş yaşadığını ifade ederek, insanlardan uzaklaştığını, çocuklarına karşı eskisi gibi sabırlı olamadığını, bunun da kendisini daha da yaraladığını söyledi.

En acı anlardan birinin ise aylar sonra küçük kızının yüzünü gördüğünde yaşandığını belirten Filistinli anne, çocuğunun korkarak ağladığını anlattı. Filistinli anne, saldırının izlerinin yalnızca bedeninde değil, annelik bağında da derin yaralar açtığını söyledi.

DERİN VE TARİFSİZ ACI

Atiyye, saldırı sırasında henüz dört aylık olan küçük kızının uzun süre teyzesinin yanında kaldığını, aradan geçen aylara rağmen bu ayrılığın izlerinin silinmediğini anlattı.

Şimdi yaklaşık iki yaşında olan çocuğun, her uçak sesi duyuşunda korkuyla gökyüzünü işaret ettiğini, teyzesine ise "anne" diye seslendiğini söyleyen Atiyye, bu sahnelere tanık olmanın yüreğinde derin ve tarifsiz bir acı bıraktığını ifade etti.

Dört ay sonra kendisine bir göz protezi modeli yapılan Atiyye, hâlâ fizik tedavi sürecinde olduğunu belirterek, yüzündeki hasar nedeniyle yemek yemekte zorlandığını, yalnızca yumuşak gıdalarla beslenebildiğini aktardı.

Günlerinin büyük bölümünü tedavi ve bekleyişle geçiren Atiyye, en büyük umudunun ise Gazze dışına çıkıp tedavi olabilmek olduğunu dile getirdi.

"Tek dileğim, çocuklarımın bana korkmadan sarılabilmesi." diyen Filistinli anne, uluslararası toplumdan Gazze dışına çıkarılıp tedavi olması için yardım bekliyor.