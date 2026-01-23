Gazze’den dünyaya yeni barış dönemi... Barış Kurulu imzaları Davos’ta atıldı

Haberin Devamı

Yaklaşık bir yıl önce Beyaz Saray’da ikinci dönemine başladığından bu yana uluslararası sisteme “kendine has” açılımlar getirmeye çalışan ABD Başkanı Donald Trump, dün İsviçre’nin Davos kentinde düzenlenen 56. Dünya Ekonomi Forumu’nda küresel dengeleri değiştirecek bir hamleye daha imza attı. Başlangıçta Gazze’de ateşkesin ikinci aşaması ve bölgenin yeniden inşası kapsamında kurulan ancak daha sonra Birleşmiş Milletler (BM) gibi uluslararası bir platform olarak çalışmalar yapacağı anlaşılan Barış Kurulu’nun imza töreni Trump’ın liderliğinde gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın katıldığı toplantıda aralarında Azerbaycan, Pakistan, Macaristan, Suudi Arabistan ve Katar’ın da bulunduğu 19 ülke imzacı olarak yer aldı. Trump ise Barış Kurulu’nda 59 ülkenin yer aldığını söyledi.

BM İLE BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ

Konuşmasında “Bu, uzun zamandır hazırlığı süren çok heyecan verici bir gün” diyen Trump, “Herkes Barış Kurulu’nun bir parçası olmak istiyor” derken İngiltere dahil çoğu Avrupa ülkesinin henüz kurula katılmadığını da belirtti. Barış Kurulu için uluslararası çatışmaların çözümünde daha geniş bir rol öngörülmesi, Trump’ın Birleşmiş Milletler’e bir rakip oluşturmaya çalıştığı eleştirilerine yol açarken, Trump kurulun “BM ile birlikte” çalışacağını söyledi. Trump’ın bu söylemi, “Barış Kurulu’yla BM ile eşdeğer bir organizasyon kurulmak isteniyor” yorumlarını güçlendirdi.

GAZZE ÇÖZÜMÜ ÖRNEK OLACAK

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da Gazze Barış Kurulu’nun bir “eylem kurulu” ve öncelikli odak noktasının da “Gazze’deki barış anlaşmasının kalıcı olmasını sağlamak” olduğunu vurguladı. Barış Kurulu’nun bu konunun çözüme kavuşması için gerekli zaman ve çabayı göstereceğine emin olduğunu vurgulayan Rubio, bunun şu anda çözülmesi imkânsız gibi görünen diğer bölge ve çatışmalar için de bir örnek teşkil edeceğini kaydetti.

PARAYI VEREN KURULA GİRER

Daha önce tüzüğü sızdırılan Barış Kurulu’nun misyonu; “çatışma bölgelerinde kalıcı istikrar” şeklinde ifade edilirken üye devletlerin kurulda devlet veya hükümet başkanı düzeyinde temsil edileceği, üyelik süresinin en fazla üç yıl olduğu ancak ilk yıl içinde kurula 1 milyar doların üzerinde mali katkı sağlayan devletlerin bu süre sınırlamasından muaf tutulacağı belirtilmişti. Tüzüğe göre Donald Trump’ın, Barış Kurulu’nun ilk başkanı ve ABD’nin ilk temsilcisi olması beklenirken Barış Kurulu üyeliği, Başkan tarafından katılım daveti gönderilen devletlerle sınırlı olacağı aktarılmıştı.

KURUL İÇİNDE KURUL

Barış Kurulu’nun çalışma prensibi ‘kurullar matruşkasını’ andırıyor. Barış Kurulu’nun vizyonunu oluşturmaktan sorumlu olacak Yürütme Kurulu’nda Eski İngiltere Başbakanı Tony Blair, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Trump’ın Ortadoğu temsilcisi Steve Witkoff, Trump’ın damadı ve danışmanı Jared Kushner, ABD’li milyarder Marc Rowen, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert Gabriel ve Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga yer alacak. Barış Kurulu bünyesinde çalışacak diğer yapı olan “Gazze Yürütme Kurulu” ise Gazze Yüksek Temsilcisi Nickolay Mladenov’un ofisini ve Gazze’deki geçici teknokrat yönetimini destekleyecek. “Gazze Yürütme Kurulu” içinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da bulunuyor. Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi adı altındaki teknokrat yönetim ise Başkan Ali Şaas’ın liderliğinde Filistinlilerden oluşacak.

REFAH KAPISI HAFTAYA AÇILIYOR

Barış Kurulu imza töreninde insani yardımların Gazze Şeridi’ne girişi için kritik önemde olan Refah Sınır Kapısı’nın iki yönlü olarak açılacağı duyuruldu. Gazze’de geçiş dönemi teknokratlarından oluşan Ulusal Komite Başkanı Ali Şaas, video mesajla törendeki liderlere haberi duyurdu. “İlk adım olarak Refah Sınır Kapısı’nın gelecek hafta iki yönlü geçişlere açılacağını duyurmaktan mutluyum” ifadesini kullandı. Refah’ın Filistinliler için sadece sınır kapısı değil aynı zamanda “can damarı” olduğunu belirten Şaas, bu adımın “Gazze’nin artık geleceğe ve dünyaya kapalı olmadığının bir işareti” olduğunu belirtti.

WITKOFF’TAN FİDAN VE KALIN’A TEŞEKKÜR

ABD Başkanı Donald Trump’ın ardından Özel Temsilcisi Steve Witkoff da törende konuşma yaptı. Witkoff, “imkânsız” ve “ulaşılamaz” olarak nitelendirdiği bir görevin ardından konuşma yapmaktan gurur duyduğunu ifade ederek, “Gazze’de barış anlaşmasına varmayı başardık” dedi. Salonda bulunanlara da ateşkes anlaşmasına katkıları dolayısıyla şükranlarını sunan Witkoff, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın’a teşekkür etti.