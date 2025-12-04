Gazze’den çıkış var giriş yok... İsrail Refah’ı ‘tek yönlü’ açacak

Haberin Devamı

COGAT, Mısır ile koordinasyon halinde İsrail’in “güvenlik onayını aldıktan sonra”, Filistinlilerin Refah’tan Mısır’a geçebileceğini ve sınırda Avrupa Birliği’ne (AB) bağlı AB Sınır Yardım Misyonu’nun görev yapacağını paylaştı. Mısır Devlet Bilgi Servisi ise İsrail’in açıklamasını yalanladı.

MISIR TEYİT ETMEDİ

Mısırlı yetkililer, İsrail ile sınırın açılması konusunda bir anlaşmaya varılması durumunda, ateşkes planına uygun olarak her iki yönde de açılacağını belirterek, İsrail ile herhangi bir koordinasyon olduğunu “reddettiklerini” kaydetti. İsrail, 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına göre Gazze içinde “Sarı Hat” ismi verilen ve sınır kapısının da içinde yer aldığı Refah bölgesini işgal ediyor. Ateşkes anlaşmasına göre Refah Sınır Kapısı’nın taraflar arasında 13 Ekim’de gerçekleşen karşılıklı esir takasının ardından açılması gerekiyordu. Ancak İsrail, uluslararası toplumun çağrılarına rağmen çeşitli bahanelerle Refah Sınır Kapısı’nın açılışını reddetti ve ilk günden bu yana ateşkes anlaşmasını ihlal ediyor. Öte yandan bölgedeki gazeteciler, İsrail’in tek yönlü Refah kararının savaş nedeniyle Gazze’yi terk etmek zorunda kalan Filistinlilerin geri dönmesine izin vermediğini, Gazze Şeridi’ndeki nüfusun azaltılması sürecini hızlandırma amacı taşıdığını vurguluyor.