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İsrail'in Filistinlilere yönelik zulmüne sessiz kalmayan Beşiktaşlı futbolcu Kassoum Ouattara'ya Gazze'den teşekkür geldi.

Gazze şehrinin Şeyh Rıdvan Mahallesinde Filistinli sanatçılar, Gürcistan'ın Batum kentinde İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva ile oynanan maçta Filistin halkıyla sergilediği dayanışmaya teşekkür amacıyla yıkılan bir binanın duvarına Beşiktaşlı futbolcu Ouattara'nın portresini çizdi.

Enkaz alanına ayrıca Türkiye ve Filistin bayrakları asıldı.

"TÜRK HALKI VE HÜKÜMETİNİN DESTEĞİNİ SPOR DÜNYASINDA DA GÖRÜYORUZ"

Şeyh Radvan mahallesinde yaşayan Zaki Al-Ghoul, duvar resminin Filistinlilerin Türkiye'nin davalarına yönelik destekleyici tutumuna duydukları takdiri yansıttığını söyledi.

Al-Ghoul, insan haklarını savunduğunu iddia eden büyük güçlerden yeterli destek alamayan Filistin halkının adaletsizliğe maruz kalmaya devam ettiğini vurgulayarak, "Türk halkı ve hükümeti, Filistin halkına çeşitli alanlarda destek vermiştir. Bugün, bu desteği spor dünyasında da görüyoruz. Bu da bize davamızın yanında duran ve bunu insani bir mesele olarak gören ulusların olduğunu hatırlatıyor" ifadelerini kullandı.

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Al-Ghoul, "Maalesef İsrail işgali ve ablukası nedeniyle çoğu destekçimiz bize maddi yardımda bulunamıyor. Ancak Türk takımının futbolcusu davamıza yönelik duygularını dile getirdi ve bu bizi mutlu etti, moralimizi yükseltti" diye konuştu.