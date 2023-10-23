Gazze'den acı görüntüler... Filistinli çocuk cansız bedenler arasında ailesini aradı

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İsrail ordusu, çatışmaların 17. gününde Gazze Şeridi’ndeki hava saldırılarına yoğun bir şekilde devam ediyor.

İsrail tarafından sivil yerleşim yerleri, hastane, cami, kilise olmak üzere birçok yere hedef gözetmeksizin düzenlenen hava saldırıları nedeniyle ailesini kaybedenler, yakınlarının cenazelerini bulmaya çalışıyor.

Bölgeden gelen acı görüntülere bir yenisi daha eklendi.

Filistinli bir çocuk da, Gazze Şeridi’ndeki bir hastanenin önünde İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri arasında ailesini aradı.

Sırayla kefenlenmiş cenazelere bakarak yakınlarını arayan küçük çocuk, bir yakınının cansız bedenini gözyaşları içinde öptü.

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İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 55’i çocuk, bin 119’u kadın ve 217’si yaşlı olmak üzere 5 bin 87’ye, yaralananların sayısı ise 15 bin 273’e yükseldi.

Öte yandan Gazze’ye kapsamlı bir harekatı başlatması beklenen İsrail, 7 Ekim’den bu yana hava saldırılarını sürdürürken, sınırdaki askeri yığınağını da arttırmaya devam ediyor.

Sınır hattında 8 cephe açan İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin güneyine yakın bir noktaya onlarca tank yerleştirdi.

İsrail ordusu bölgeye karadan girmeyi planlarken sınırda bekletilen çok sayıda tank askeri sevkiyatın büyüklüğünü gözler önüne serdi.