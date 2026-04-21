Gazze’deki soykırımı İsrailli askerler anlattı: ‘Bizim yaptığımız canavarlıktı’

İSRAİLLİ muhalif Haaretz gazetesi, Gazze’de binlerce Filistinli sivilin öldürüldüğü ve işkenceye maruz bırakıldığı olaylara tanıklık eden askerlerin ifadelerine yer veren bir haber hazırladı. Soykırıma katıldıkları için ruhsal sorunlar yaşayan askerlerin anlattıkları, İsrail ordusunun Gazzelilere yönelik sistematik katliamının ve yaşananları nasıl örtbas ettiğinin ayrıntılarını gözler önüne seriyor.

‘ÇOCUKLARA ATEŞ AÇTIK’

Habere göre, Aralık 2023’te Gazze’nin güneyindeki Han Yunus’ta görev yapan “Yuval” takma adlı bir asker, Selahaddin Caddesi yakınlarında dronla tespit edilen bir grup Filistinliye “deli gibi ateş açtıklarını” ifade etti. Yuval, “Yaşlı bir adam ve üç çocuktu, belki de ergen yaştaydılar. Hiçbiri silahlı değildi. Bedenleri kurşunlarla delik deşik olmuştu” itirafında bulundu. Yuval, olayın ardından gelen tabur komutanının, ölen Filistinli sivillerin cenazelerine tükürüp, “İsrail’e bulaşanların sonu budur...” diye bağırarak küfürler savurduğunu anlattı. Bu olaya sessiz kaldığını, terhis olduğunda ise arkadaşlarının ona “kahraman” dediğini belirten Yuval, “Ama kendimi bir canavar gibi hissediyordum” diye konuştu.

İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nde düşük yoğunluklu saldırılarını sürdürüyor.

ÖLDÜRÜP GÖMMÜŞLER

“Maya” takma adlı İsrailli kadın asker de Gazze’de masum Filistinlilerin öldürülmesine şahit olduğunu, gazeteden okusa “haykırıp ağlayacağı türden şoke edici olaylar” yaşadığını söyledi. Maya, Gazze’nin güneyinde yaşanan bir olayda, 5 Filistinlinin “geçmeleri yasak” bir bölgeye girdiğini ve tabur komutanının silahlı olup olmadıklarını teyit etmeksizin verdiği emirle tanklardan ateş açıldığını belirtti. Maya, birkaç saat sonra bölgeye giderek ölen Filistinli sivilleri iş makinesiyle gömdüklerini anlattı.

SAĞ KALANA İŞKENCE

Maya, sağ kalan tek Filistinlinin ise karakola getirilerek yoğun işkencelere maruz bırakıldığını, bir askerin bu Filistinlinin üzerine tuvaletini yaptığını ve kendisi dahil tüm askerlerin olaya kahkahalarla güldüğünü anlattı. Maya, sivilde kendisinin ahlaklı yaşayan ve mültecilere gönüllü yardım için protestolara katılan bir İsrailli olduğunu, “bunlara neden sessiz kaldığını bilmediğini” dile getirdi. Bir başka asker de Filistinlilerin evlerine girerek yağmaladıklarını anlattı.

Hz. İSA HEYKELİNİ PARÇALADILAR

Lübnan’ın güneyinde işgal altında tuttuğu beldelerden Deyr Seryan’da bir İsrail askerinin İsa heykelini parçaladığı görüntü ortaya çıktı. Sosyal medyada yayılan görüntünün doğru olduğu İsrailli yetkililer tarafından da teyit edildi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, sosyal medyadan özür mesajları paylaşırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi. Öte yandan görüntüler kullanıcıların büyük tepkisini çekti.