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İSRAİL ve Hizbullah arasında Lübnan’da varılan ateşkes anlaşması sonrası, “Gazze’de de ateşkes mümkün mü” sorusu uluslararası kamuoyunun gündemine gelse de İsrail’den ve ABD’li kaynaklardan gelen sinyaller bu doğrultuda olumlu bir gelişme yaşanmayacağına işaret ediyor. Ülke basınına konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “Gazze’deki savaşı bitirmeyeceğiz” derken, ABD’li yetkililer ise Hamas’ın siyasi liderliğinin ateşkes konusunda daha ılımlı bir tavır sergilese de İsrail’in ilgisini kaybettiğini aktarıyor.

‘KALMAYA MECBURUZ’

İsrail Başbakanı Netanyahu, ülkesindeki Kanal 14’e verdiği demecinde Gazze’ye saldırıların sona erdirilmesini içeren bir anlaşmayı kabul etmeyeceğini ancak saldırılara ara verebileceklerini söyledi. “Esirlerin serbest kalmasını sağlayabileceğimizi düşündüğümüzde Gazze’de ateşkese hazırım” ifadesini kullanan Netanyahu, bunun “savaşın tamamen sona erdirilmesini içeren bir anlaşma olmayacağını” kaydetti. İsrail Başbakanı, Mısır üzerinden Hamas’a silah kaçırıldığını iddia ederek, bu nedenle Gazze-Mısır sınır hattındaki askeri varlıklarını sürdürmek zorunda olduklarını söyledi. Hamas’la bir esir takası anlaşması yapılması için koşulların önemli ölçüde iyileştiğini belirten Netanyahu, Hamas’ın İran, Hizbullah ve Husilerden destek görmeyi beklediği ama İsrail saldırıları sonucu bu destekten mahrum kaldığını söyledi.

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HAMAS YUMUŞADI AMA...

Amerikan New York Times gazetesine konuşan ABD’li yetkililer de Lübnan’daki ateşkes sonrası Hizbullah’ın savaşta devre dışı kalmasıyla Hamas’ın ateşkes taleplerinde yumuşama eğilimi gösterdiğini aktardı. ABD’li yetkililer Lübnan’daki ateşkesten önce bile Hamas’ın siyasi liderliğinin bir anlaşma yapmaya ve öldürülen lideri Yahya Sinvar tarafından formüle edilen stratejiyi terk etmeye hazır olduğunu kaydetti. Yetkililer, grubun daha önceki müzakerelerde şart koştuğu İsrail ordusunun Mısır sınırından (Philadelphi Koridoru) tamamen çekilmesi talebinden vazgeçmeye hazır olabileceğini, ancak İsrail’in bu tavizlerle ilgilenmediğini aktardı.

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LÜBNANLILAR YIKIMA DÖNDÜ

‘BİZİM SUÇUMUZ NEYDİ’

LÜBNAN’da İsrail ile Hizbullah arasında varılan ateşkesin ardından evlerine dönen Lübnanlılar, yaşadıkları bölgede oluşan yıkımın şokunu yaşıyor. İsrail ordusunun saldırıları ve tahliye emirleri yüzünden yerlerinden olan 1.2 milyon Lübnanlı, başta Beyrut, Sur ve Baalbek kentleri olmak üzere kaçmak zorunda kaldıkları şehirlerine dönüyor.





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Birçok Lübnanlı hayatlarını yeniden kurmak için can atıyor, ancak bazıları evlerinin ve geçim kaynaklarının yıkıldığı, tüm güvenlik duygusunun kaybolduğu mahallelere dönmek konusunda isteksiz. İsrail jetlerinin haftalarca bombaladığı Baalbek kentinin sakinleri, yerle bir olmuş apartmanlar, moloz dolu yolların ortasında ayakta kalan evlerini onarmaya çalışıyor. Sakinler, ölülerin çoğunun hâlâ enkaz altında gömülü olduğunu söylüyor. New York Times gazetesine konuşan 79 yaşındaki Taflah Amar, “Ben yaşlı bir kadınım. Kimseyle bağlantım yok. Bunu hak etmek için ne yaptım?” diyor.

HİZBULLAH’TAN ZAFER İLANI

Öte yandan Hizbullah lideri Naim Kasım, Lübnan’da ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana ilk kez konuştu. Kasım televizyonda yaptığı konuşmada, “Temmuz 2006’daki zaferi aşan büyük bir zaferle karşı karşıya olduğumuzu resmen ilan etmeye karar verdim. İsrail’in Hizbullah’ı yok etmesini engelledik” dedi. Hizbullah’ın ateşkesi onayladığını aktaran Kasım, İsrail saldırırsa “savaşa” hazır oldukları konusunda da uyardı.