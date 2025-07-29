Gazze’deki kıyıma sessiz kalmadılar... İsrailli 2 örgüt ‘Soykırım’ dedi

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İSRAİL’in Gazze Şeridi’ne yönelik mart ayından bu yana uyguladığı gıda ablukası sebebiyle yüzlerce insanın açlıktan ölmesinin ardından başlatılan günlük 10 saatlik insani ara ve birkaç yüz yardım tırının bölgeye girişine izin verilmesi okyanusta bir damla olarak değerlendirildi. İsrail ordusunun 21 aydır sürdürdüğü soykırım politikası kapsamında bombalı saldırılarda hayatını kaybedenlerin yanı sıra dün biri çocuk, 14 kişinin daha açlıktan öldüğü bildirildi. İsrail’in dün şafak vaktinden itibaren Gazze’de düzenlediği saldırılarda ise 89 kişi hayatını kaybetti. Bunlardan 40’ı yardım bekleyen sivillerdi. Ekim 2023’ten bu yana açlıktan ölenlerin sayısının 88’i çocuk olmak üzere 147’ye yükseldiği bildirildi.

ENGELLER SÜRÜYOR

İsrail’in üzerindeki baskıyı hafifletme adına Gazze’ye daha fazla yardım gönderilmesine izin vermesi Birleşmiş Milletler (BM) tarafından memnuniyetle karşılansa da yetkililer, hayat kurtarıcı yardımların ulaştırılmasını engelleyen sıkı kısıtlamaların devam ettiği konusunda uyardı. BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Tom Fletcher, dün saat 10.00 ila 20.00 arasında gerçekleştirilen yardım dağıtımının okyanusta bir damla olduğunu vurgularken El Cezire’ye yaptığı açıklamada yapılandan çok daha fazlasına ihtiyaç olduğunu söyledi.

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YARDIMLAR KISITLANIYOR

BM Filistin Ajansı UNRWA’nın Gazze Direktör Vekili Sam Rose, İsrail’in Gazze’ye yardım ulaştırmak için attığı sınırlı adımların memnuniyet verici olduğunu ancak atılan adımların ‘kasıtlı olarak çıkarılan’ aşırı kıtlığı tersine çevirmeye yetmediğinin altını çizdi.

Diğer yandan önceki gün tırların yanı sıra uçaktan atılan paraşütlü yardımlar da devreye girdi. Ürdün ile Birleşik Arap Emirlikleri’nin bazı kritik bölgelere hava yoluyla yardım malzemesi gönderdiğini açıklarken El Cezire’ye konuşan Gazzeliler, havadan atılan yardımların kendilerine hakaret olduğunu söyledi. Gazze sakini Mesad Gaban da “Kamyonlardan yardım alamadık. Sonra uçakların yardım atacaklarını söylediler, oradan da alamadık. Uçaklar bize hakaret; biz onurlu bir halkız” diye konuştu.

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‘SOYKIRIM’ RAPORU

İşgal altındaki Filistin topraklarında İsrail’in insan hakları ihlallerini uzun zamandır belgeleyen İsrailli sivil toplum örgütleri B’Tselem ve ‘İsrail İnsan Hakları için Hekimler”, İsrail’in Gazze’de Filistinlilere soykırım uyguladığını belirtti. Raporda, “Bütün şehirler yerle bir edildi. Tıbbi, eğitim, dini ve kültürel altyapı sistematik olarak yok edildi. 2 milyon Filistinli Gazze’den sürülmek amacıyla zorla yerlerinden edildi. Kitlesel açlık ve cinayetler gerçekleştirildi. Tüm bunlar, Gazze halkını yok etmek ve Filistin toplumunun orada varlığını sürdüremeyeceği kadar felaketli yaşam koşulları dayatmak için açık bir girişimdir” denilirken tüm bunların tam anlamıyla soykırımın tanımı olduğu ifade edildi.

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TRUMP: GAZZE’DE AÇLIK DÜZMECE DEĞİL

İskoçya’da İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir araya gelen ABD Başkanı Trump, gazetecilerin Gazze’deki son duruma dair sorularını yanıtladı. “Gazze’ye çok para gönderdik kimse teşekkür etmedi” diyen Trump, bir muhabirin “Netanyahu, Gazze’de açlık olmadığını söyledi. Ona katılıyor musunuz?” sorusuna “Televizyonda gördüklerime göre çocuklar çok aç görünüyor. Gazze’de açlıktan ölümler var. Bu düzmece değil. Netanyahu’ya farklı bir yol izlemelisin dedim” ifadelerini kullandı. Trump ayrıca, Gazze’ye bir gıda merkezi kuracaklarını da söyledi.