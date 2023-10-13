Gazze'deki hastaneyi gören BBC muhabiri dizleri üstüne çöküp gözyaşlarına boğuldu: Hayatımda böyle bir şey görmedim

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Hamas'ın başlattığı saldırı sonrası 'savaş' ilan eden ve Gazze'yi tam abluka altına alan İsrail su, gıda, yakıt ve insani malzemelerin bölgeye girmesini yasaklamakla kalmadı dün gece Gazze için acil bir tahliye emri yayınladı.

GAZZE CEHENNEM ÇUKURU HALİNE GELİYOR

İsrail 1.1. milyon Filistinlinin 24 saat içerisinde bölgenin güneyine taşınmasını emrederken, BM İsrail'in verdiği emri iptal etmesini istedi ancak Tel Aviv yönetimi geri adım atmadı. BM'den yapılan açıklamada, "İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki 1 milyondan fazla sivilin 24 saatte taşınması yönündeki çağrısı dehşet verici. Gazze hızla cehennem çukuru haline geliyor ve çöküşün eşiğinde" ifadelerine yer verildi.

SAVUNMASIZ HASTALAR İÇİN ÖLÜM İLANI

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de İsrail'den tahliye emrini geri almasını istedi ve bunun tahliyesi mümkün olmayan savunmasız hastalar için 'ölüm ilanı' anlamına geldiğini duyurdu.



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İsrail ablukası sonrası elektriksiz kalan Gazze Şeridi'nde insani kriz derinleşiyor. Hastaneler, bölgedeki tek elektrik santralinde yakıtın tükenmesiyle elektrik ihtiyacını jeneratörlerden karşılamaya çalışıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref El Kudra dün yaptığı açıklamada Gazze'de sağlık sisteminin çökmek üzere olduğunu, tamamen dolu olan yoğun bakım ünitelerinde yaralılar için yer kalmadığını açıkladı.



Gazze'deki El-Şifa Hastanesi’nde yayın yapan BBC Arapça muhabiri gördüğü manzara karşısında şoke oldu.

Dizlerinin üstüne çökerek gözyaşlarına boğulan BBC Arapça muhabiri Adnan El-Bursh, "Bugün kariyerimin en zor günlerinden biri oldu. Hayatımda görmediğim bir manzara ile karşı karşıya kaldım " dedi.



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Yayın yaptığı hastanede her yerin cansız bedenlerle dolu olduğunu vurgulayan muhabir, "Burası bizim yerel hastanemiz. İçeride arkadaşlarım, komşularım var." derken gözyaşlarına hakim olamadı.



El-Bursh'ın gözyaşları izleyenlerin yüreklerini dağlarken Batı medyasında da kendisine geniş yer buldu.

