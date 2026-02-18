×
Gazze'deki Filistinliler, İsrail bombalarının sesleri olmadan ilk iftarını açtı

Güncelleme Tarihi:

#Gazze Şeridi#Filistin#İsrail
Oluşturulma Tarihi: Şubat 18, 2026 21:41

Gazze Şeridi’ndeki Filistinliler, İsrail'in Ekim 2023'te başlayan ve 2 yıldan fazla süren saldırıları nedeniyle birçok sıkıntıyla karşı karşıya da olsa bomba sesleri olmadan ilk iftarı açmanın mutluluğunu yaşadı.

İsrail'in 2 yıldan fazla süren saldırılarında 72 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, Gazze'deki evlerin yüzde 90'nından fazlası yıkıldı.

İsrail saldırılarında yakınlarını ve evlerini kaybeden Gazze halkı derme çatma çadırlarda yaşamak zorunda kaldı.

İsrail'in yardım tırlarının girişine getirdiği kısıtlamalar nedeniyle gıda sıkıntısıyla karşı karşıya kalan Gazze'deki 2 milyondan fazla Filistinli tüm bu sıkıntılara rağmen, ramazan ayının sevincini yaşamaya gayret ediyor.

Ramazan ayına bugün başlayan Gazze'de ilk iftarlar açıldı. İsrail saldırılarında evlerinin yıkılması nedeniyle Gazze'deki Filistinlilerin büyük kısmı, kaldıkları çadırlarda iftar yaptı. Bazı Filistinliler ise eski ramazanları anımsamak için iftarlarını İsrail saldırılarında yıkılan evlerinin enkazında yaptı.

İsrail'in kısıtlamaları nedeniyle yeterli yardım tırının giremediği Gazze'de birçok ailenin iftar sofrası önceki yıllara oranla boş kaldı. Evlerini kaybetmeleri ve gıda sıkıntısı yaşasalar da Gazze'deki Filistinliler, İsrail bombalarının sesi olmadan iftarlarını açmanın mutluluğunu yaşadı.

Önceki ramazanların aksine ilk iftarda Gazze'de, İsrail uçakları ve bombalarının gürültüsü yerine ezan sesleri yankılandı.

Ramazanın manevi havasının sardığı Gazze'deki Filistinliler, tüm zorluluklara rağmen 11 ayın sultanını geniş çaplı İsrail saldırıları olmadan karşılamanın mutluluğunu yaşıyor.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 603 kişi hayatını kaybederken, 1618 kişi yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 72 bin 63 kişi yaşamını yitirdi, yaralı sayısı ise 171 bin 726'ya ulaştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
