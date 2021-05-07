Gazze'deki direniş grubundan İsrail'e "sabrımız tükeniyor" mesajı

İsrail yönetiminin Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki bazı aileleri evlerinden zorla çıkarma planı ve buradaki halka karşı, gerek İsrail polisi gerekse Yahudi yerleşimciler tarafından işlenen ihlallerle ilgili Ebu Ali Mustafa Tugayları'ndan yazılı açıklama yapıldı.



"Düşmana (İsrail) sabrımızı sınamaması gerektiğini ve direnişin pusuya yatmış beklediğini söylüyoruz." denilen açıklamada, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşananların yakından takip edildiği vurgulandı.



Açıklamada, "Sabrımız tükenmeye başladı. Direniş unsurları, Şam Kapısı önündeki halkımıza nasıl destek olduysa Şeyh Cerrah'taki halkımıza destek olmaya da hazırdır." ifadesi kullanıldı.



Ebu Ali Mustafa Tugayları, İsrail'i, "ahmaklıklarına devam etmemeye ve söylenenleri ciddiye almaya" çağırdı.



FİLİSTİNLİLERİN İFTAR SOFRASINA ÇATILARDAN TAŞ, CAM ŞİŞE VE ÇEŞİTLİ NESNELER ATTILAR



Şeyh Cerrah Mahallesi'nde son yaşanan olayda, evlerinden zorla çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya olan Filistinliler ile etrafta bulunan Yahudi yerleşimciler arasında iftar vakti kavga yaşanmıştı.



İsrail'in, evlerinden zorla çıkarmak istediği Filistinliler, kendilerine destek verenlerle Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki evlerinin önünde iftar sofrası kurmuştu.



Bu sırada Yahudi yerleşimciler, iftar vaktinde Filistinlilerin masalarına evlerin çatılarından taş, cam şişe ve çeşitli nesneler atmaya başlamıştı.



Yahudi yerleşimcilerin saldırısına karşılık veren Filistinliler ile Yahudi yerleşimciler arasında arbede yaşanmış, iftar masaları dağılmıştı.



FİLİSTİNLİ AİLELERİN MÜCADELESİ DEVAM EDİYOR



Yıllardır yerlerinden edilme tehlikesi yaşayan 27 Filistinli ailenin korku ve endişeleri İsrail makamlarının baskılarıyla yeni bir boyut kazandı.



Kudüs Sulh Mahkemesi, Yahudi yerleşimcilerin talebi üzerine 2019'da Şeyh Cerrah Mahallesi'nde oturan 12 Filistinli ailenin evlerini yerleşimciler lehine boşaltmaları kararı vermişti.



Karara göre, bu ailelerden 4'ünün ocakta evlerini boşaltmaları gerekiyordu. Ailelerin itirazı üzerine kararın temyiz edilerek yeniden mahkeme sürecinin başlaması kararlaştırılmış ancak İsrail Merkezi Mahkemesi, şubat ortalarında bu 4 ailenin itirazını reddetmişti.



İsrail Merkezi Mahkemesi, bu yılın başında 7 ailenin evlerini Yahudi yerleşimcilere bırakmak üzere boşaltması kararı vermişti.



Mahkeme son olarak 4 Mart'ta Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinli 3 ailenin evlerini boşaltmaları kararına yönelik itirazlarını reddetmişti.



Yüksek Mahkeme, 2 Mayıs'ta Şeyh Cerrah'taki 4 aileye, Yahudi yerleşimcilerle "anlaşmaları için" perşembe gününe kadar süre tanımıştı.

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