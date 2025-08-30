Gazze'de yoğun çatışma... İsrail medyası: Kayıp askerler var

Haberin Devamı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde Filistinlilere yönelik katliamlarına aralıksız devam ediyor.

Sağlık kaynakları ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Gazze kentinin merkezindeki Vahde Caddesi’nde sivillerin toplandığı bir alana yapılan İsrail bombardımanında 3 Filistinli hayatını kaybetti; kuzeydeki Şeyh Rıdvan bölgesi çevresine de saldırılar düzenlendi.

Ayrıca İsrail ordusu, Gazze’nin kuzeydoğusundaki Zerka bölgesinde bir eve saldırarak bazı Filistinlileri yaraladı. Kuzeybatıdaki “Zikim” bölgesinde ise yardım bekleyen 9 Filistinli İsrail’in açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdi.

İsrail’in Gazze Şeridi’nin kuzey, güney ve orta kesimlerine yönelik diğer saldırılarında da 49 Filistinli hayatını kaybetti.

KASSAM TUGAYLARININ DİRENİŞİ İLE KARŞILAŞTILAR

Kara saldırılarında tanklar ve iş makineleri yoğun topçu ve hava desteğiyle ilerleyen İsrail ordusu Zeytun mahallesinde Kassam Tugayları’nın direnişi ile karşılaştı. Sıcak çatışmaların yaşandığı bölgede Kassam Tugayları’nın İsrail güçlerine pusu kurduğu bilgisi İsrail medyasında yer aldı.

Çıkan çatışmada ilk bilgilere göre 4 İsrail askeri öldü. Çok sayıda İsrail askerinin de yaralandığı çatışma bölgesine İsrail helikopterleri yaralı askerleri almak için iniş yaptı. İsrail medyasında yer alan haberlere göre çatışmada en az 4 İsrail askerinin Hamas’ın elinde olabileceği düşünülüyor.

Yaşanan sıcak çatışmanın ardından İsrail ordusunun, Zeytun mahallesindeki pusu sırasında askerlerin esir düşmesini önlemek için Hannibal Protokolü'nü devreye soktu. Hannibal Protokolü, bir İsrail askeri düşman tarafından esir alınırsa, o askerin kaçırılmasını engellemek için tüm bölge yoğun ateş altına alınacağı anlamına geliyor.