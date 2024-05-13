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Gazze'de yiyecek tükeniyor

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#Gazze#Yiyecek#Yardım
Gazzede yiyecek tükeniyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2024 07:00

İsrail'in vahşi saldırılarını sürdürdüğü güney Gazze'de, insani yardım ablukası yüzünden gıda tükenmek üzere.

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İsrail ordusunun “kısıtlı operasyonlara” devam ettiği güney Gazze’de, insani yardım ablukası yüzünden gıda tükenmek üzere. BM İnsani Yardım Ajansı’nın (OCHA) başkanı Georgios Petropoulos, yaklaşık 1.5 milyon Filistinlinin İsrail saldırılarından kaçıp sığındığı güneyde, yiyeceğin tükenmek üzere olduğunu açıkladı. Öte yandan Mısır medyasına göre, Kahire yönetimi Gazze’deki insani durumun felakete dönüşmesinden İsrail’in sorumlu olduğunu belirterek “Refah kapısından yardım geçişleri konusunda İsrail’le işbirliği yapmayı” reddetti. Yardımlar için kritik önemdeki Refah sınır kapısı 7 Mayıs’tan bu yana kapalı.

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#Gazze#Yiyecek#Yardım

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