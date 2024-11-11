Gazze’de yıkımın 400. günü

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İsrail’in Gazze Şeridi’ni hedef alan saldırıların başlamasının üzerinden geçen 400 gün sonunda ortaya çıkan korkunç rakamlar gözler önüne serildi. Gazze’deki hükümet basın ofisi, bugün gelinen noktada İsrail ordusunun Filistinli sivillere yönelik soykırıma varan saldırılarında on binlerce insanın hayatını kaybettiğini, altyapının çöktüğünü ve insani krizin derinleştiğini belirtti.

RAKAMLAR KORKUNÇ

Hastanelere 43 bin 552 kişinin cansız bedeni ulaşırken enkaz altında olduğu düşünülen kayıp Filistinlilerin sayısı ise en az 10 bin. Yaşamını yitirenlerin 11 bin 891 kadın, 17 bin 385’i ise çocuk, geçen sürede 209 yenidoğan bebek doğar doğmaz hayatını kaybetti. Bin 367 Filistinli aile tamamen yok edildi ve sivil kayıtlarından silindi. 38 kişi açlık nedeniyle hayatını kaybetti. Bin 54 sağlık çalışanı, 85 sivil savunma personeli ve 188 gazeteci öldürüldü. 2 milyon kişi yerinden edilmiş durumda, 12 bin yaralı yurtdışında tedaviye ihtiyaç duyuyor, 60 bin hamile kadın ise korku içinde hayata tutunmaya çalışıyor. 350 bin kronik hasta ilaç eksikliği nedeniyle ölüm riskiyle karşı karşıya. İsrail güçleri tarafından 86 bin 400 ton patlayıcı kullanıldı, 159 bin konut tamamen yıkıldı, 193 bin konut kısmen zarar gördü. 815 cami, 3 kilise ve 206 arkeolojik alan yok edildi.

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HER GÜN BİR KATLİAM

400 gün sonrasında ortaya konan rakamlar ise maalesef güncellenmeye ihtiyaç duyuyor, zira İsrail’in saldırılarında her gün onlarca Filistinli daha yaşamını yitiriyor. Önceki gün Gazze’nin kuzeyindeki 44 sivil öldürüldükten bir gün sonra, dün sabah şafak vaktinde Cibaliya’da bir eve düzenlenen saldırıda 13’ü çocuk en az 33 kişi hayatını kaybetti. Bir görgü tanığının ifadesine göre vurulan konut, Gazze’nin kuzeyindeki farklı bölgelerden göç ettirildikten sonra buraya yerleşen kadın ve çocuklarla doluydu.

UFUKTA ATEŞKES YOK

Savaşın başından bu yana İsrail ile Hamas arasında arabuluculuk yapmaya çalışan Katar’ın bu rolü bırakabileceği konuşulurken El Cezire’ye demeç veren Doha Enstitüsü’nden Tamer Qarmout, Katar’ın arabuluculuk görevinden çekilme kararının, İsrail ve Hamas’a baskı yapmak için “taktiksel” bir hamle olduğunu ifade etti. Öte yandan İsrailli Yedioth Ahronot gazetesi, ABD’li yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD başkanı seçilen Donald Trump’ın Biden yönetimine İsrail ile Hizbullah arasında ateşkeşe varılması konusunda ilerleme kaydedilmesi gerektiği yönünde mesaj yolladığını iddia etti.

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‘AÇLIĞI SİLAH OLARAK KULLANIYOR’

Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi Usame el-Hamdan, dün yaptığı açıklamada, “İşgalci İsrail, Gazze Şeridi’ndeki halkımızı yiyecek, su, ilaç ve tedaviden mahrum ederek aç ve susuz bırakmayı silah olarak kullanmaya devam ediyor. alnızca savaş suçluları, vicdansız ve insanlık dışı kişiler böyle barbarca bir yönteme başvurur” dedi.

HAARETZ: ETNİK TEMİZLİK YAPILIYOR

İsrail’in sol tandanslı gazetesi Haaretz, Başbakan Binyamin Netanyahu ve orduyu “Gazze Şeridi’nin kuzeyinde etnik temizlik operasyonu yürütmekle” suçlayan bir başyazı yayınladı. Yazıda, “Bölgede kalan az sayıda Filistinli zorla tahliye ediliyor, sivil yerleşim ve altyapı tahrip ediliyor. Bölgede geniş yollar inşa ediliyor ve Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki toplulukların Gazze şehrinin merkezinden ayrılması hedefleniyor” denildi. İsrail ordusu geçen hafta yaptığı açıklamada Gazze şehri ve etrafındaki yerleşim yerlerine “girişi kapattığını” duyurmuştu.