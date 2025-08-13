Gazze'de yeni tehdit! Uzmanlar uyardı... 'Daha fazla ölüm anlamına gelebilir'

Haberin Devamı

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana 61 binden fazla Filistinli'yi öldürdüğü 154 binden fazla kişiyi yaraladığı Gazze Şeridi'ndeki insani kriz her geçen gün artıyor.

The Guardian gazetesinde yer alan habere göre, İsrail ordusunun açlık ve kıtlığı silah olarak kullandığı Gazze'de yapılan araştırmalar, antibiyotiklere dirençli hastalıkların yayılması nedeniyle Filistinlilerin yeni bir tehditle karşı karşıya olduğunu ortaya koydu.

Lancet Bulaşıcı Hastalıklar dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, hastanelerin bombalandığı Gazze'de ilaca dirençli bakterilerin yayıldığını gösteren bulgular tespit edildi.

İncelenen numunelerin dörtte üçü, İsrail'in düzenlediği hava saldırılarında yaralanan hastalardan alındı.

Haberin Devamı

El- Ahli hastanesinden alınan 1.300'den fazla numune, hastaların üçte ikisinde, çoklu ilaca dirençli bakterilerle enfekte olduğunu gösterdi.

Uzmanlar, çocukların açlık sebebiyle hayatını kaybettiği Gazze'deki tıbbi malzemelerin yetersizliğine dikkat çekerken bu durumun bulaşıcı hastalıkların daha hızlı yayılabileceğinin ve daha fazla ölüm anlamına gelebileceğinin altını çizdi.

"TEHDİT ARTACAK"

Araştırmanın yazarları, "İsrail'in saldırılarına ve hastaneleri, laboratuvarları ve su arıtma tesislerini kasıtlı olarak hedef alması son bulmadıkça, ilaca dirençli bakteri tehdidi artacak" uyarısında bulundu.

Araştırmanın yazarlarından Krystel Moussally, "Bu durum, daha ciddi ve etkisi daha uzun süren hastalıkların başkalarına bulaşma riskinin yüksek olması anlamına geliyor. Zaten yaygın olan enfeksiyon kaynaklı ölüm riskinin daha da artması anlamına geliyor. Bu, ampütasyonun fazlalaşması anlamına gelen korkunç bir tablo" dedi.

İsrail'in saldırılarının temiz su kaynaklarını büyük ölçüde kirlettiğini belirten Moussally, “uygun aşılama programlarının olmaması” nedeniyle sorunun daha da kötüleştiğini söyledi.

Haberin Devamı

Araştırmanın yazarlarından Bilal İrfan, numune sonuçlarını "özellikle endişe verici" olarak nitelendirdi. İrfan "Maalesef ki tüm laboratuvarların yıkılması ve sağlık personelinin öldürülmesi nedeniyle gerçek sayıyı bilmiyoruz. Ancak Gazze'de neler olup bittiğine dair küçük bir fikir edinmek bile son derece önemli" ifadesini kullandı.

Uzmanlar, Gazze'de hijyen için gerekli koşulların sağlanamadığını ve sağlık sisteminin çöktüğünü belirterek, yaşananları "eşi benzeri görülmemiş" şeklinde nitelendirdi.

Gözden Kaçmasın Washington Post Gazze'nin katledilen çocuklarını isim isim yazdı Haberi görüntüle

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ'NDEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Dünya Sağlık Örgütü, İsrail'in, sağlık durumunun “felaket” boyutuna ulaştığı Gazze'de tıbbi malzeme stoklanmasına izin vermesi gerektiği açıklamasında bulundu.

Haberin Devamı

Açıklamada, “Stok yapmak istiyoruz. Daha fazla insani yardım malzemesinin girişine izin verildiğini duyuyoruz, ancak yardım malzemeleri henüz gelmedi. Yapılan yardımlar çok yavaş yapılıyor" denildi.

Yardım malzemelerinin Gazze'ye girişinin "zahmetli prosedürlere" takıldığı vurgulanan açıklamada, istenilen malzemelerin İsrail ile müzakere konusu olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, hastanelerin sadece yarı kapasiteyle çalışabildiği ve el-Şifa hastanesindeki doluluk oranının %240'a, el-Ahli hastanesinin ise %300 ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, "Gazze'deki genel sağlık durumu felaket boyutuna ulaştı. Açlık ve yetersiz beslenme Gazze'yi tahrip etmeye devam ediyor" ifadeleri yer aldı.