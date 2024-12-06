Gazze’de yeni ateşkes planı: İsrail’den Hamas’a iki aylık teklif

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Trump’ın Ortadoğu özel temsilcisi olarak atamayı planladığı Steve Witkoff’un kasım ayı sonunda İsrail ve Katar’a giderek buradaki yetkililerle görüştüğü ve bir anlaşma yapılması konusundaki baskıyı arttırdığı kaydediliyor. Bu doğrultuda son olarak İsrail’in 60 günlük bir anlaşma teklifini Hamas’a ilettiği, Mısır’ın ise Refah sınırıyla ilgili bir değişiklikle başka bir anlaşma taslağını masaya getirdiği belirtiliyor.

ASKERLER ÇEKİLMEYECEK

İsrailli Jerusalem Post gazetesi ve Amerikan Axios’un haberinde iki İsrailli yetkilinin Mısırlı arabulucular aracılığıyla Hamas’a kalan 100 rehinenin serbest bırakılmasını içeren ateşkes anlaşması teklifinin güncellenmiş bir versiyonunu ilettiğini belirtildi. Yeni teklifin temel noktalarının Başbakan Binyamin Netanyahu ile üst düzey bakanlar ve birkaç güvenlik şefinin katıldığı bir toplantıda kesinleştirildiği aktarıldı. Mısırlı arabulucular aracılığıyla Hamas’a iletilen teklifte, İsrail’in 100 rehinenin serbest bırakılması için İsrail’in bölgedeki askeri varlığını sürdüreceği 60 günlük bir ateşkes öngörülüyor. Plana göre, Hamas bu süre zarfında kadın rehineleri, 50 yaşın üzerindeki erkek rehineleri ve sağlık durumu kritik olan rehineleri serbest bırakacak. İsrail ise karşılığında kendi hapishanelerindeki Filistinli mahkûmları serbest bırakacak.

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MISIR’DAN KARŞI TEKLİF

Öte yandan Mısır’ın da bir ateşkes teklifi hazırlayarak İsrail’e ilettiği aktarılıyor. Mısır’ın teklifi de Tel Aviv yönetimininkine benzer şekilde 60 günlük bir ateşkes öngörürken, taslakta ateşkes sürecin başından bu yana tartışma konusu olan Refah sınır hattının yönetiminin Ramallah merkezli Filistin Yönetimi’ne devredilmesi ve bunun için Filistinli teknokratlardan oluşturulacak bir komite kurulması öneriliyor.

BEN GVİR’İN AKLI GAZZE’Yİ İŞGALDE

İSRAİL’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, ABD Başkanı seçilen Donald Trump’ın ocak ayında Beyaz Saray’da göreve başladığında Gazze Şeridi’nde “büyük işler” yapmak için İsrail ile birlikte çalışacağına dair umutları olduğunu söyledi. Ben Gvir, Maariv gazetesine verdiği röportajda, Trump’a, Gazze’de göçü ve yerleşimleri teşvik edecek bir program sunabileceğini belirtti. Planın iki yönlü olacağını açıklayan İsrailli bakan, İsraillileri Gazze Şeridi’ne yerleşmeye, Filistinlileri de Gazze Şeridi’nden göçe teşvik edileceğini aktardı.