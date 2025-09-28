Gazze’de yaşanan tam bir soykırım

Haberin Devamı

Lawrence, ‘Die, My Love’ isimli filminin tanıtıldığı basın toplantısında Filistin topraklarını neredeyse iki yıldır yerle bir eden savaşla ilgili bir soru üzerine, “Dehşete düştüm. Bu utanç verici. Yaşananlar bir soykırımdan farksız ve korkunç” yanıtını verdi.

SİYASETÇİLERİ SUÇLADI

ABD’deki siyaset ortamından duyduğu rahatsızlığı da ifade eden Lawrence, siyasetçilerin yalan söylediğini iddia ederek dünyanın başka bir yerinde olanı görmezden gelmenin bunun sizin ülkenizde olmayacağı anlamına gelmediğini belirtti.

35 yaşındaki Jennifer Lawrence, San Sebastian Film Festivali’nde konuştu.