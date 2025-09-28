×
Dünya Haberleri

Güncelleme Tarihi:

Gazze’de yaşanan tam bir soykırım
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2025 07:00

OSCAR ödüllü ABD’li aktris Jennifer Lawrence, İspanya’nın San Sebastian Film Festivali’nde yaptığı konuşmada İsrail’in Gazze’deki savaşını soykırım olarak nitelendirdi.

Lawrence, ‘Die, My Love’ isimli filminin tanıtıldığı basın toplantısında Filistin topraklarını neredeyse iki yıldır yerle bir eden savaşla ilgili bir soru üzerine, “Dehşete düştüm. Bu utanç verici. Yaşananlar bir soykırımdan farksız ve korkunç” yanıtını verdi.

SİYASETÇİLERİ SUÇLADI

ABD’deki siyaset ortamından duyduğu rahatsızlığı da ifade eden Lawrence, siyasetçilerin yalan söylediğini iddia ederek dünyanın başka bir yerinde olanı görmezden gelmenin bunun sizin ülkenizde olmayacağı anlamına gelmediğini belirtti.

35 yaşındaki Jennifer Lawrence, San Sebastian Film Festivali’nde konuştu.

