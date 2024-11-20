Gazze’de yardım konvoyu yağmalandı... 98 kamyonu boşalttılar

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BM Filistin ajansı UNRWA, hafta sonu Gazze’nin güneyine gıda ve insani yardım taşıyan kamyonların silah zoruyla boşaltıldığını, yardım görevlilerinin yaralandığı ve araçların büyük hasar gördüğünü açıkladı. 109 kamyondan 98’sindeki malzemelerin yağmalandığını belirten UNRWA yetkilileri, Gazze’ye yardım ulaştırmanın giderek zorlaştığını belirtti.

KITLIK KÖTÜLEŞİR

Yardım konvoyunun İsrailli yetkililer tarafından normalde kullanılmayan bir rota üzerinden sevk edildiğini belirten UNRWA yetkilisi Louise Wateridge, “Yaşanan olay Gazze’nin güneyi ve orta bölgelerine erişim zorluklarını gözler önüne seriyor. Acilen müdahale edilmezse ciddi boyuta ulaşan gıda kıtlığı daha da kötüleşecek” açıklamasında bulundu. Öte yandan Hamas’ın kontrolündeki Gazze İçişleri Bakanlığı, kamyonları yağmalayan “çeteleri” hedef alan operasyonda en az 20 kişinin öldürüldüğünü açıkladı. Bakanlık, yağmacıların Gazze’yi kıtlığa sürüklediği ve “bu soruna çözüm bulmak için operasyonların devam edeceği” uyarısında bulundu.

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UNRWA şefi Philippe Lazzarini de “Sadece dört-beş ay öncesine kadar belli bir kapasitemiz, konvoylara eşlik eden çalışanlarımız vardı. Artık bu imkân yok” dedi.