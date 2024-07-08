Gazze’de tarım arazilerinin yarısı yok oldu

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FAO’dan Matieu Henry, Fransız haber ajansı AFP’ye verdiği demeçte, Filistin topraklarının gıda tüketiminin yüzde 30’unun tarım arazilerinden geldiğini, hasarın Gazze’nin gıda egemenliğini tehdit ettiğini söyledi. Verilere göre Gazze Şeridi, 2022 yılında başta Batı Şeria ve İsrail olmak üzere 44.6 milyon dolar değerinde ürün ihraç etmişti.

8 SAAT SU TAŞIYORLAR

Tarım arazilerindeki hasar değerlendirmesi, BM’nin “Gazze’nin yüzde 96’sının yüksek düzeyde akut gıda güvensizliğiyle karşı karşıya olduğu” açıklamasını izliyor. BM’ye bağlı Filistin mülteciler ajansı UNRWA, Gazze Şeridi’ndeki Filistinli çocukların “her günün 6 ila 8 saatini gıda ve su taşımakla geçirdiğini” bildirdi. UNRWA’nın açıklamasında Gazze Şeridi’ndeki kanalizasyon ve altyapı ciddi anlamda tehlike saçtığı için kişisel temizlik ve içme suyunda dahi deniz suyu kullanılmak zorunda kalındığına dikkat çekildi.