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Gazze’de tarım arazilerinin yarısı yok oldu

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#Gazze#Tarım Arazisi#Birleşmiş Milletler
Gazze’de tarım arazilerinin yarısı yok oldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2024 07:00

Gazze’de savaş 10’uncu ayına girerken, Birleşmiş Milletler’e (BM) bağlı tarım ve uydu görüntüleme kuruluşları FAO ve UNOSAT tarafından Haziran ayında yayınlanan ortak değerlendirmeye göre, savaşın başlangıcından bu yana bölgedeki tarım arazilerinin yüzde 57’si zarar gördü.

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FAO’dan Matieu Henry, Fransız haber ajansı AFP’ye verdiği demeçte, Filistin topraklarının gıda tüketiminin yüzde 30’unun tarım arazilerinden geldiğini, hasarın Gazze’nin gıda egemenliğini tehdit ettiğini söyledi. Verilere göre Gazze Şeridi, 2022 yılında başta Batı Şeria ve İsrail olmak üzere 44.6 milyon dolar değerinde ürün ihraç etmişti.

8 SAAT SU TAŞIYORLAR

Tarım arazilerindeki hasar değerlendirmesi, BM’nin “Gazze’nin yüzde 96’sının yüksek düzeyde akut gıda güvensizliğiyle karşı karşıya olduğu” açıklamasını izliyor. BM’ye bağlı Filistin mülteciler ajansı UNRWA, Gazze Şeridi’ndeki Filistinli çocukların “her günün 6 ila 8 saatini gıda ve su taşımakla geçirdiğini” bildirdi. UNRWA’nın açıklamasında Gazze Şeridi’ndeki kanalizasyon ve altyapı ciddi anlamda tehlike saçtığı için kişisel temizlik ve içme suyunda dahi deniz suyu kullanılmak zorunda kalındığına dikkat çekildi.

 

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#Gazze#Tarım Arazisi#Birleşmiş Milletler

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