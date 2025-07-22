Gazze’de sessiz katliam... Açlıkla kuşatıp kurşuna diziyorlar

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Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Gazze halkını açlıkla sınıyor. Anneler, yaşlılar, bebekler ve babalar sadece üzerlerine yağan bombalardan değil, açlıktan ölmekten de korkuyor. Gazze Sağlık Bakanlığı, dün itibariyle son 24 saatte en az 19 kişinin açlıktan hayatını kaybettiğini duyurdu. Şu ana kadar açlıktan ölenlerin sayısı 76’sı çocuk olmak üzere 86’ya yükselmiş oldu. Gazze üzerindeki ablukayı kaldırmayarak Filistinlileri açlığa mahkûm eden İsrail ordusu, kendine mecbur bıraktığı sivilleri türlü bahanelerle hedef alarak katliam yapmaktan da geri durmuyor. İşgal güçlerinin dünkü saldırılarında, Filistinlilerin yardım alabilmek için zorluklarla ulaştığı Zikim geçidi ve ABD destekli Gazze İnsani Yardım Vakfı (GHF)’nın yardım merkezlerinde, 92 yardım arayan sivil de dahil olmak üzere en az 115 Filistinli yaşamını yitirdi.



1 KG UN 100 DOLAR



BM Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu, Gazze’den “açlıktan kırılıyoruz” mesajları aldıklarını duyurdu. Yetkililer, “Gıda fiyatları 40 kat arttı. Sınırın hemen dışında, üç aylık gıda stoğumuz var ama içeri sokamıyoruz. Bu kriz insan eliyle yaratıldı ve derhal durdurulmalı” açıklamasında bulundu. Dünya Gıda Programı (WFP) ise durumun haftalardır alarm verdiğini vurguladı. WFP Filistin Temsilcisi Antoine Renard, “1 kilo un 100 (4 bin TL) dolar. İnsanlar her gün değil, üç günde bir yemek yiyebiliyor. Bayılanlar oluyor. Durum daha önce hiç bu kadar kötü olmamıştı” dedi. Diğer yandan İslam İşbirliği Teşkilatı, İsrail’in Filistinlilere yönelik devam eden saldırganlığını ele almak amacıyla yarın acil durum toplantısı düzenleneceğini duyurdu.



YİNE TAHLİYE ZULMÜ



Açlıktan ölenlerin sayısı her geçen gün artarken, İsrail ordusu Gazze Şeridi’nde yer alan Deyr el-Belah’a yöneldi. Yaklaşık 80 bin sivilin bulunduğu bölge için savaşın başlangıcından bu yana, önceki gün ilk kez tahliye emri verildi. Dün ise, İsrail tankları bölgeye girerken hava saldırıları da başladı. İsrail ordusu, daha önce “bazı rehinelerin Hamas tarafından tutulabileceğine inandığı için” bu bölgede operasyon yapmaktan kaçınmıştı. Diğer yandan bölgeyi boşaltma emriyle birlikte, Gazze Şeridi’nde tahliye emri verilen ya da İsrail tarafından askeri bölge ilan edilen alanların oranı yüzde 87.8’e yükseldi. Bu oran 2.1 milyon sivilin, Gazze’de yaklaşık yüzde 12’lik bir alana sıkıştırılması anlamına geliyor.



25 ÜLKEDEN GAZZE ÇAĞRISI

‘ARTIK YETER’



İngiltere, Avustralya, Kanada, Fransa ve İtalya’nın da bulunduğu 25 Batılı müttefik Gazze’deki savaşın “artık sona ermesi gerektiğini” ilan ederek sivillerin çektiği acıların “yeni boyutlara ulaştığına” dikkat çekti. Grup tarafından yapılan ortak açıklamada, “Tarafları ve uluslararası toplumu bu korkunç çatışmayı derhal, koşulsuz ve kalıcı bir ateşkes yoluyla sona erdirmek için ortak bir çaba içinde birleşmeye çağırıyoruz” denildi. Açıklamada, “Daha fazla kan dökülmesi hiçbir amaca hizmet etmez. ABD, Katar ve Mısır’ın bu yöndeki çabalarına tam destek verdiğimizi bir kez daha teyit ediyoruz” ifadesi yer aldı.