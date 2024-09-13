Gazze’de savaşın ortasında eğitim mücadelesi

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Neredeyse tamamen yerle bir olan bölgede, savaş nedeniye tüm okullar kapatılırken, çocuklar eğitim hakkından mahrum kaldı. Gazze’deki bazı eğitimciler bombalanmış binaların çevresinde kurdukları derme çatma barakalar ve çadırlarda yeni öğretim merkezleri oluştururarak çocukların eğitimlerine devam etmesini sağlamaya çalışıyor. Gazzeli çocuklar temiz su ve gıdaya erişimin bile çok zor olduğu savaş bölgesinde, geçen seneden kalan kullanılmış kitaplarla eğitim almaya çalışıyor. Mahalle bazında kurulan bu eğitim girişimlerinde çocuklara Arapça, İngilizce ve matematik öğretiliyor.

OKULLAR İSRAİL’İN HEDEFİNDE

Savaşın başlamasından sonra kapatılan okullar yerinden edilen Gazzeliler için barınak olarak kullanılmaya başladı. Ancak bu barınaklar da İsrail’in hedefi oluyor. Son olarak Nuseyrat Mülteci Kampı’ndaki BM okuluna saldırı düzenleyen İsrail, 18 kişinin ölümüne neden oldu. UNICEF’in verilerine göre İsrail, savaşın başından bu yana okullara 564 saldırı düzenledi. Ayrıca savaşta 16 bin 500’den fazla çocuk hayatını kaybetti.